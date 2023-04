NBA sõlmis mängijate ühinguga uue kollektiivlepingu

Veebruari alguses teatas NBA ja mängijate ühing, et on pikendanud läbirääkimisi kuni märtsi lõpuni. Kuu viimasel päeval jõudsid osapooled uue seitsmeaastase lepinguni. Lisaks tööseisaku vältimisele, nagu juhtus 2011. aastal, toob uus kollektiivleping ka mõned muudatused NBA korraldusele.

ESPN-i vahendusel on uues kollektiivlepingus loodud raamistik, et piirata liiga jõukamaid meeskondasid vabaagendi turul. Eelmisel suvel liitusid näiteks Golden State Warriorsiga Donte DiVincenzo, Los Angeles Clippersiga John Wall, Milwaukee Bucksiga Joe Ingles ning Boston Celticsiga Danilo Gallinari. Uue reeglistiku all nende mängijate lepingud poleks palgalimiidi alla mahtunud.

Kollektiivlepingus muudeti ka mängijatele lepingupikenduste andmise ülempiiri. Varasema 120-protsendilise palgatõusu asemel võib nüüd mängijatele pakkuda 140-protsendilise palgatõusuga lepinguid. See muudatus võib eriti mõjutada noori tähti nagu Bostoni Jaylen Brown või Sacramento Kingsi Domantas Sabonis.

Samuti võttis kollektiivleping luubi alla mängijad, kes jätavad mänge puhkamise eesmärgil vahele. Teema on viimastel aastatel NBA-s aina rohkem esile kerkinud ja uues kollektiivlepingus on määratud, et mängijad kvalifitseeruvad hooajajärgsetele auhindadele ainult juhul, kui nad on mänginud põhihooajal vähemalt 65 mängu. Kuivõrd hooajajärgsed auhinnad on tihti seotud boonustega lepingutes, loodab NBA, et see motiveerib mängijaid vähem mänge vahele jätma.

Juba järgmisel hooajal võib NBA põhihooajale lisanduda ka hooajasisene turniir detsembris, milles osalevad kaheksa meeskonda. Kõik meeskonnad mängivad alates novembrist nn karikamänge, et selgitada välja need kaheksa meeskonda, kes võistlevad ühe võiduni peetavates turniiripaarides. Esineliku mängud toimuksid neutraalses asukohas ning võitva meeskonna mängijad ja treenerid teeniksid auhinnaraha.

Mängijate ühingu president on New Orleans Pelicansi tagamängija CJ McCollum.