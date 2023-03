Andres Toobal: ootame vähe vihasemat Tartut

Nelja võiduni peetava seeria esimeses mängus võttis Tallinna meeskond senise hooaja valitseja Bigbanki vastu üllatuslikult 3:0 võidu.

Selver/TalTechi peatreener Andres Toobal ütles kohtumise eel, et tema meeskond püüab keskenduda eelkõige enda asjadele, ent kindlasti on vastane omad korrektuurid teinud.

"Ootame täna vähe vihasemat Tartut, ega meil muud oodata pole. Ise proovime samamoodi mängu algusest peale enda asjadega tegeleda. Teame nende rünnakuliidreid ja proovime nende tegemistel silma peal hoida," kommenteeris Toobal.

"Peame neid serviga suruma niipalju kui võimalik ning blokis ja kaitses korrektsed olema. Kui need asjad õnnestuvad, on meil võimalus eduks. Oleme mängu üle vaadanud ja läbi arutanud, mida saaks paremini teha. Nii vähese ajaga enam mingeid drastilisi muutusi ei tee, üritame sama targalt tegutseda nagu avakohtumises."

Tartu Bigbanki peatreener Alar Rikberg võttis avamängu ebaõnnestumise eest süü enda peale. "Selline algus ja selline kaotus on treeneri omad. Seda sai ka meestele öeldud," sõnas juhendaja, kes jättis jõusse esialgse plaani ning mängijad said siiski avamängu järgselt ka vaba päeva. "Läheme plaanipärase kava järgi edasi, on olnud tavapärane treeningrutiin. Vaba päeva ära võtmise ideest loobusin, ei ole mõistlik plaane poole pealt ringi teha."

"Mänguliselt ei ole üksikuid asju välja tuua, mis halvasti oli. Märksõnadeks olid keskendumine, valmisolek, õnnejumal, kohtunike otsused, neid asju oli mitmeid. Oleme omad järeldused teinud ja tuleb minna teistmoodi mängima. Peamine on suhtumine ja võitluslikkus, millega me tänasele mängule vastu astume. Selles on paljuski kinni ka tulemus. Eesmärk on selge, tahame koduväljaku eelise tagasi võidelda," lisas Rikberg.

Seeria kolmas mäng toimub 2. aprillil kell 17.00 Tartus ja neljas 5. aprillil kell 19.00 Tallinnas. Vajadusel peetakse viies kohtumine Tartus 9. aprillil kell 17.00, kuues Tallinnas 12. aprillil kell 19.00 ja seitsmes 15. aprillil Tartus kell 17.00.