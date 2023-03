Rafael Nadali erakordne seeria lõppes

Hetkel jalavigastusest taastuv Nadal langes esmaspäeval avaldatud maailma edetabelis 13. positsioonile. Nadal murdis esikümnesse 2005. aastal, kui ta oli vaid 18-aastane. Praegune maailma esireket ja Nadali mantlipärija Carlos Alcaraz oli toona mõne nädala kaugusel oma teisest sünnipäevast.

Nadal püsis esikümnes 912 järjestikust nädalat ehk ligikaudu 17 ja pool aastat. 2020. aastal võttis ta enda nimele Jimmy Connorsile kuulunud meeste rekordi, kuid absoluutrekordini ta ei küündinud. See kuulub 18-kordsele slämmivõitjale Martina Navratilovale, kes püsis naiste esikümnes 1000 nädalat.

Nadal ei tee sel nädalal algaval Miami Mastersil kaasa, kuid eeldatavasti naaseb vanameister võistlustulle aprilli alguses toimuval Monte Carlo Mastersil. "Rafa oli esimene mängija, kelle registreerisime. Ta tahab Monte Carlos mängida ja teeb kõik endast oleneva, et osaleda turniiril, mida ta nii väga armastab," sõnas Monte Carlo turniiri direktor David Massey.

