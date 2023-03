Rannula tähtsate mängude eel: meil on kogemus olemas, usaldame sisetunnet

"Eks kerge vibra on ikka, aga sel aastal on neid mänge meil piisavalt olnud. Oleme harjunud," sõnas BC Kalev/Cramo peatreener Rannula pühapäeval ETV spordiuudiste stuudios.

Eesti korvpalliklubidest on varem eurosarjas nelja parema sekka pääsenud Tartu Ülikool/Rock, kes sai hooajal 2007/08 toonases FIBA EuroCup formaadis neljanda koha. "Suures pildis on see euroedu ikka võrreldav. Võib-olla võistluse formaat natuke erineb, ka Tartu ja meie meeskond on natuke erineval tasemel," sõnas Rannula.

Poolfinaali avamäng Cholet' vastu algab 29. märtsil kell 19.30 Tondiraba jäähallis. "Mina läksin täna sinna esimest korda, kartsin, et on kõle ja suur, aga pärast trenni oli päris mugav tunne," kinnitas Kalev/Cramo loots.

Eesti esiklubil seisavad lisaks Europe Cupile ees ka tähtsad mängud nii Eesti-Läti liigas, Eesti meistriliigas. "Meil on terve hooaeg olnud väga-väga raske graafik, tihti on nädalas olnud kolm-neli mängu. Oleme õppinud käituma käigu pealt. Meil on see kogemus olemas, usaldame osa sisetunnet. Ega siin mingit konkreetset teed ei ole, et tee nii ja see on õige. Proovime võimalikult hästi keskenduda ja oma asju teha. Kõikides liigades on play-off'id, siin tuleb iga mäng ikkagi maksimaalselt mängida ja siis tegeleda tagajärgedega," kinnitas Rannula.

"Nendest neljast meeskonnast, kes on alles jäänud, on see kindlasti kõige rikkam, kõige nimekam klubi. Ikkagi Prantsusmaa liiga kolmas, neil on pink päris sügav ja kvaliteeti on seal kõvasti," iseloomustas Rannula eurosarja vastast.