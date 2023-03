Steinburg ja Calderon Martinez kerkisid Cape Epicul taas pjedestaalile

Kuuendal etapil, mil oli pikkust 78 kilomeetrit, pälvisid esikoha Kim le Court ja Vera Looser (Efficient Infiniti Insure) ajaga neli tundi, 30 minutit ja kaks sekundit. Sofia Gomez Villafane ja Katerina Nash (Ninetyone-Songo-Specialized) kaotasid neile 12 minuti ja 57 sekundiga ning Steinburg ja Calderon Martinez 15 minuti ja 57 sekundiga.

Mitmepäevasõidu üldliidrid Candice Lill ja Amy Wakefield (E-fort.net / Seattlecoffeeco) finišeerid neljandal positsioonil, jäädes etapivõitjatest maha 39 minuti ja kuue sekundiga.

"Öösel tuli jälle kõvasti vihma ja teadsime ette, et tuleb korralik mudane päev, aga ei arvanud, et nii hull saab olema," rääkis Steinburg. "Kohe stardist pandi korralik tempo peale ja saime nelja tiimiga eest ära."

"Me olime umbes tunnike sõitnud, kui mul hakkas väga raske ja jäime väikese vahega maha. Umbes poolel maal nägime, et liidrid olid raja ääres ja parandasid rehvi ning peale seda teadsime, et oleme kolmandad ja see lisas veidi motivatsiooni."

"Peale seda saime veel teisel kohal sõitnud naised kätte, kellega me eile jagelesime," jätkas Steinburg. "Vahepeal läksime neilt eest ära, aga ühel laskumisel panime kahe peale kokku kuus korda pikali. Midagi hullu ei juhtunud, aga olime aeglased."

"Sellel samal laskumisel jõudsid tagumised naised uuesti järgi ja läksid mööda. Nägime neid pidevalt, kuid võtsime viimase laskumise rahulikult, et midagi ei juhtuks. Tänased tingimused olid ikka väga-väga rasked."

Suur kaotus kuuendal etapil langetas Lille ja Wakefieldi üldarvestuses teisele positsioonile. Viimasele etapile lähevad liidritena vastu Le Court ja Looser, kellele Lill ja Wakefield kaotavad 25 minuti ja 12 sekundiga ning Gomez Villafane ja Nash 27 minuti ja 20 sekundiga. Steinburg ja Calderon Martinez jätkavad neljandal positsioonil, jäädes parimast tiimist maha ühe tunni, 55 minuti ja 31 sekundiga.

Pühapäeval sõidetakse 80 kilomeetrit.