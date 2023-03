OTSEBLOGI | Tänak kulgeb Mehhikos vaevaliselt, juhib Lappi

Tänane stardijärjekord: 1. Tänak, 2. Rovanperä, 3. Neuville, 4. Evans, 5. Ogier, 6. Lappi, 7. Katsuta, (8. Loubet), 9. Sordo, (10. Serderidis).

Seis 5. katse järel: 1. Lappi 41.20,4, 2. Ogier +1,4, 3. Evans +12,5, 4. Sordo +13,1, 5. Neuville +23,2, 6. Rovanperä +29,2, ..., Tänak +12.33,5.

Reede:

Ott Tänak (M-Sport Ford) näitas linnakatse mõlemal läbimisel parimat aega ja haaras "päris" katseteks liidrikoha, edestades Kalle Rovanperät (Toyota) 1,7 ja Esapekka Lappit (Hyundai) 2,2 sekundiga.

Esimene täispikk võistluspäev algas M-Sport Fordile kohutavalt, sest El Chocolate katsel ütles Tänaku masinal üles turbo ja eestlased pidid vahepeal kapoti all toimetama. Pärast pausi jõuti küll pisut aeglaselt liigeldes katse lõppu, aga kaotust parematele kogunes juba enam kui seitse minutit. Lisaks sõitis Pierre-Louis Loubet vastu kivi ja katkestas, samuti jäi teele Jourdan Serderidis.

Kaks ülejäänud hommikuse poole katset sõitis Tänak samuti läbi, aga nn pühapäevatempos. Esikohaheitlust pidasid Lappi ja Sebastien Ogier (Toyota) ning lõunapausiks haaras soomlane 1,4-sekundilise edu. Samal ajal pidasid kolmanda koha heitlust Elfyn Evans (Toyota) ja Dani Sordo (Hyundai). Takamoto Katsuta (Toyota) sõitis teelt välja ja katkestas.

Neljapäev:

Testikatsel näitas Ott Tänak (M-Sport Ford) paremuselt seitsmendat aega, kaotades kiireimatele ehk Kalle Rovanperäle (Toyota) ja Esapekka Lappile (Toyota) 4,2 sekundiga. Kolmas oli aegade võrdluses Sebastien Ogier (Toyota; +0,3).

Eelvaade:

Maailma rallisõitjate paremik naaseb Mehhikosse esimest korda pärast 2020. aastat, sest mullu ja tunamullu seal võistlust ei peetud. 2020. aasta ralli jäi aga koroonaviiruse tõttu planeeritust lühemaks, kuna kogu esimese laine ajal pandi kogu maailm sisuliselt lukku ja rallirahvas kiirustas tagasi koju.

Nüüd ollakse tagasi etapil, mis on sõitjate hulgas üsna populaarne, sest 2004. aastal esimest korda MM-sarja kalendrisse jõudnud osavõistlusel on väga entusiastlik ja rohkearvuline publik.

Küll aga pakuvad Mehhiko kruusateed aga omajagu väljakutseid, sest sõitjaid ja autosid segavad kõrged temperatuurid ja hõre õhk - ralli peetakse umbes 2700 meetri kõrgusel merepinnast. See tähendab, et mootorite jõudlus on 25 protsenti madalam tavapärasest tasemest.

Nelja päeva jooksul läbivad sõitjad kokku 23 katset, enam kui 320 kilomeetrit katsekilomeetreid ja igal päeval on pealtvaatajate rõõmuks ka mitu spetsiaalselt neile mõeldud kiiruskatset.

Kolmel viimasel korral (2018, 2019, 2020) võitis Mehhiko ralli Sebastien Ogier, kes on ka tänavu stardis, kuigi teist aega järjest ta MM-sarjas täisprogrammiga ei võistle. Viies stardikoht on kruusarallil igat sobiv positsioon, kust konkurente kimbutada.

Rootsi ralli võiduga ühtlasi ka MM-sarja üldliidriks kerkinud Ott Tänakul tuleb aga reedel teistele teed puhastada ja loota paremat stardipositsiooni laupäevaks-pühapäevaks. Mehhikos jõudis ta 2011. aastal oma karjääri esimese punktikohani ning kahel eelmisel korral (2019, 2020) lõpetas Ogier' järel teisena, aga võitu tal kirjas pole.

"Mehhikos on peamiseks proovikiviks kõrguse ja kuumuse kooslus. Kuna võistlus toimub merepinnast nii palju kõrgemal, on võimsus väiksem ja see paneb auto teisiti käituma," lausus Tänak enne võistlust. "Teed on Mehhikos tegelikult lõbusad, seal on väga tehnilisi kiiruskatseid ja kuumuses tundub, nagu nende läbimiseks kuluks terve igavik, aga seal on ka kiiremaid hüpetega lõike."

Ajakava:

Neljapäev:



Test Llano Grande 5,52 km 18.01 ROVANPERÄ / LAPPI



Reede:



SS1 Street Stage GTO 1 1,12 km 04.05 TÄNAK

SS2 Street Stage GTO 2 1,12 km 04.28 TÄNAK

SS3 El Chocolate 1 29,07 km 16.48 LAPPI

SS4 Ortega 1 15,71 km 17.46 OGIER

SS5 Las Minas 1 13,79 km 18.39 LAPPI

SS6 El Chocolate 2 29,07 km 22.22

SS7 Ortega 2 15,71 km 23.20



Laupäev:



SS8 Las Minas 2 13,79 km 00.13

SS9 Las Dunas Superspecial 1 3,70 km 01.16

SS10 Distrito Leon Mx SSS 1,30 km 02.16

SS11 Ibarrilla 1 14,82 km 16.13

SS12 El Mosquito 1 22,56 km 17.04

SS13 Derramadero 1 21,70 km 18.05

SS14 Las Dunas Superspecial 2 3,70 km 19.13

SS15 Ibarrilla 2 14,82 km 22.06

SS16 El Mosquito 2 22,56 km 22.59



Pühapäev:



SS17 Derramadero 2 21,70 km 00.05

SS18 Las Dunas Superspecial 3 3,70 km 01.18

SS19 Rock & Rally SSS 1,30 km 02.08

SS20 Las Dunas Superspecial 4 3,70 km 16.05

SS21 Otates 35,63 km 17.16

SS22 San Diego 12,61 km 18.24

SS23 El Brinco (PK) 9,59 km 20.18

Rally1 stardinimekiri:

4. Esapekka Lappi - Janne Ferm Hyundai

6. Dani Sordo - Candido Carrera Hyundai

7. Pierre-Louis Loubet - Nicolas Gilsoul Ford

8. Ott Tänak - Martin Järveoja Ford

9. Jourdan Serderidis - Frederic Miclotte Ford

11. Thierry Neuville - Martijn Wydaeghe Hyundai

17. Sebastien Ogier - Vincent Landais Toyota

18. Takamoto Katsuta - Aaron Johnston Toyota

33. Elfyn Evans - Scott Martin Toyota

69. Kalle Rovanperä - Jonne Halttunen Toyota

Autoralli MM-sarja individuaalne punktiseis:

1. Ott Tänak 41

2. Kalle Rovanperä 38

3. Thierry Neuville 32

4. Elfyn Evans 29

5. Sebastien Ogier 26

6. Craig Breen 19

7. Esapekka Lappi 15

8. Takamoto Katsuta 8

9. Pierre-Louis Loubet 8

10. Dani Sordo 6

Autoralli MM-sarja võistkondlik punktiseis:

1. Toyota Gazoo Racing WRT 80

2. Hyundai Shell Mobis WRT 66

3. M-Sport Ford WRT 51