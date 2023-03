Konontšuk: alustasime väga kramplikult, aga võit suurendab enesekindlust

"Väga raske mäng, ka vaimselt. Teadsime, et pinge aina kasvab, aga väga hea, et see võit ära tuli. See suurendab meie enesekindlust," rääkis mängu järel ERR-ile ääremängija Artur Konontšuk.

Kalev/Cramo jaoks sai kohtumine keerulise alguse, sest Bamberg hoidis võõrustajaid neli minutit nullil ning alustas ise mängu 10:0 spurdiga. "Olin ise krampis ja tundsin, et meeskond ka," tunnistas Konontšuk. "Kõik olid mõtlikud, ei olnud energiat. Võib-olla see publik mängis ka rolli: ikkagi täismaja ees ja teadsime, et sellel mängul on väga suur kaal. Alustasime väga kramplikult."

Kolmanda veerandaja lõpetas Kalev/Cramo suurepäraselt, kui hoidis ise vastaseid kuus minutit kuival, tegi 15:0 spurdi ja läks otsustavale veerandajale vastu juba eduseisult. "Tegime paremaid otsuseid, saime kaitses pidama. Eks Bamberg väsis ka ära, hakkasid mööda viskama. Algas meie kaitsest ja siis hakkas rünnak ka jooksma," rääkis Eesti koondislane.

"Väga kõrgetasemelised mängijad, koondislased. Midagi kerget ei olnud. Heiko korrutas mitu korda, et tuleb väga füüsiline mäng, tuleb korvi all laudade pärast võideldes kõvasti keha anda. Esimesel poolajal lasime neil väga palju ründelaudu võtta, pidime selleks valmis olema," iseloomustas Konontšuk vastast.

Korduskohtumine toimub 15. märtsil Saksamaal. Edasipääseja selgub kahe mängu kokkuvõttes.