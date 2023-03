Hugo Toom napist võidust: kindlasti saame paremini mängida

"Ma ei ütleks, et klassivahet tunda oli. Meil oli väga raske esimene alagrupp ja ka teises alagrupis olid kõrge kvaliteediga meeskonnad. Vastaste tase polnud üllatav, pigem oli võrdne, nagu tulemusest näha," rääkis kaheksa punkti toonud Hugo Toom.

"Tänasest peame kaasa võtma kolmanda veerandaja, kui tegime 15:0 vahespurdi. Siis saime kaitses hästi pidama, tõmbasime ilusti kokku ja kui visked kukuvad, on väga hea mängida. Isiklikult pean paar olukorda üle vaatama, aga muidu polnud väga hull," lisas Toom.

Korduskohtumine Bambergi Brosega toimub 15. märtsil Saksamaal. "Järgmiseks mänguks oleks suuremat puhvrit tahtnud. Kindlasti saame paremini mängida. Äkki on kolmepunktiline edu hea, sest siis ei hakka mõtlema, et oleme juba ühe jalaga edasi. Proovime ikka mängida ja pingutada nii nagu seis oleks 0:0," ütles Toom.