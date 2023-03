Lillemets: ootan juba 1000 meetri jooksu

"Täna on palju parem päev kui eile. Tõkkejooksus oleksin võinud kiiremini joosta, tehniliselt polnud vist kõige parem jooks. Võib-olla oli uni jalgades," rääkis Lillemets.

Teivashüppes kordas Lillemets isiklikku rekordit (5.10). "Erki (treener Erki Nool - toim) treenib mind igal alal hästi. Minu asi on tulemused ära teha. Seekord läks teivashüppes paremini kui näiteks kaugushüppes, suutsin ikkagi korraliku tulemuse teha. 5.20 oleksin võinud ka ära võtta, aga teivas jäi viimastel katsetel pehmeks."

1000 meetri jooksu eel on Lillemets pronksikohal olevast Manuel Eitelist 22 punkti kaugusel. Eestlase isiklik rekord on sakslasest 10 sekundi võrra kiirem. "Medalimõtteid veel pole. Üks ala on ees, seal võib kõike juhtuda. Saan enne jooksu korraks puhata, seega 1000 meetriks peaks päris okei seis olema. Ootan juba jooksu," sõnas Lillemets.