X!

Poolfinaali jõudnud Sai: väga rahul, aeg oli ka peaaegu rekord

Kergejõustiku EM
Foto: ERR
Kergejõustiku EM

Birminghamis jätkuvatel kergejõustiku Euroopa meistrivõistlustel jõudis Henri Sai 200 m jooksus seitsmenda ajaga poolfinaali.

Eeljooksus jäi Sai vaid nelja sajandiku kaugusele isiklikust rekordist, finišeerides teises eeljooksus ajaga 20,73. Kolme eeljooksu peale said aegade võrdluses edasi 13 paremat, Sai aeg oli seitsmes.

"100 m jooks oli vastu seina, aga väga hea jooks lahtijooksuks, et jalad lahti saada. Tänane näitas, et vorm on ikkagi väga hea," ütles Sai pärast jooksu ERR-ile. "Päris kuum on siin. Nüüd kui hotelli tagasi lähen, peab korralikult ära taastuma teiseks jooksuks, aga jooks üleüldiselt läks hästi. Päris käima ei saanud ennast, aga lõpuosa oli päris hea ja aeg ka peaaegu rekord. Tingimused on, nagu on, tunda oli kõvasti vastutuult, aga väga rahul, et poolfinaali sain."

"Taastumine näeb välja selline, et magneesiumit, vesi, väike magamine ja vaatame, kuidas keha treenitud on. Tegelikult see näitab ära, kuidas võiks poolfinaal minna," arutles Sai. "Lähen nautima, tahtsin juba pikalt siin õhtul joosta, mitte päikese käes. Ja melu on ka [õhtul] palju põnevam. Isegi praegu oli lahe, palju eestlasi siin kohal, see andis mulle väga palju juurde, uhke tunne."

Eesti rekord 200 m jooksus on Marek Niidu 2011. aastal joostud 20,43. Kas Sai tunneb, et tal on rekord sees ja Niit peaks õhtul ärevusega jooksu vaatama? "Kindlasti on. Andke mulle taganttuul ja lähen vormistan ära," muheles ta. "Õhtul tuleb endast parim anda ja võidelda kohti."

Meeste 200 m jooksu poolfinaalid on kavas neljapäeva õhtul algusega kell 22.05 Eesti aja järgi. 11 meest pääsesid Euroopa edetabeli põhjal otse poolfinaali. Sai jookseb teises poolfinaalis, edasi finaali pääsevad iga poolfinaali kaks paremat ja siis kaks aegade võrdluses.

Toimetaja: Maarja Värv

Samal teemal

Täna otse
12.30
ETV
Kergejõustiku EM Birminghamis
20.30
ETV2
Kergejõustiku EM Birminghamis
21.30
ETV
Kergejõustiku EM Birminghamis

kergejõustiku em-i viimased uudised

16:06

Apri enne EM-debüüti: muidugi tahaks uue isikliku hüpata

15:14

TÄNA OTSE | Kuidas läheb Müllal teivashüppe lõppvõistlusel?

14:49

Bruus: ma olen väga õnnelik, silma kisub kohe märjaks

14:26

Hooaja tippmargi hüpanud Bruus pääses EM-il lõppvõistlusele Uuendatud

14:23

VAATA OTSE & BLOGI | Ilus kettaheide tõstis Lillemetsa rekordigraafikusse Uuendatud

13:50

Poolfinaali jõudnud Sai: väga rahul, aeg oli ka peaaegu rekord

12:21

Katkestanud Erm: kannavalu ei lasknud korralikult soojendust teha

10:49

Morozov EM-debüüdist: võtan seda kogemusena, mida tulevikus kasutada

00:40

Lillemets karmist kõrgushüppest: valisin südamevalu asemel kannavalu

12.08

Soome sai EM-il esimese kulla, palju rõõmu ka Birminghami linnale Uuendatud

sport.err.ee viimased uudised

16:28

Levadia täiendas ründeliini ka hiljuti Venemaa kõrgliigas mänginud grusiiniga

15:33

Iluvärav tõi Harjule võidu ning kergitas nad Elvast mööda

15:03

Võimalikule lõpetamisele vihjanud Messi naasis isa surma järel väljakule

12:56

Swiatek jõudis tänavu esimest korda finaali

12:32

Koemanilt võtab Hollandi koondises teatepulga üle teine Barcelona legend

11:57

Eesti rekordi ujunud Tribuntsov pääses enda põhialal EM-il poolfinaali

11:52

Transsportlaste võistlemine naistega tekitab USA-s furoori, Eestis mitte

11:11

Kristjan Tamm ja Markus Mölder pääsesid Turus veerandfinaali

10:16

Eestlaste medalisaak veteranide MM-il täienes lühirajal nelja medaliga

09:48

PSG võitis teist aastat järjest UEFA superkarika

09:14

Remmeli juhendatava Debreceni euroretk lõppes Kopenhaagenis

08:47

Varfolomeev asus kodupubliku ees juhtima, Eesti võimleja on 40.

08:07

Lajal jõudis Cincinnati Mastersil põhiturniirist võidu kaugusele

12.08

Morozovil ei õnnestunud lõppvõistlusele pääsuks vajalikku sooritust teha

12.08

Kivikas sai 200 meetris 20. koha Uuendatud

12.08

Vassiljev: peamine muutus peab olema julgus ja mentaalne seis

12.08

Eneli Jefimova jäi EM-i finaalis neljandaks Uuendatud

12.08

ETV spordisaade, 12. august

12.08

Popovici säilitas kroolikuninga trooni, Sjöström tõusis aegade edukaimaks naiseks

12.08

Paide Linnameeskonna euroteekond sai oodatult otsa

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo