Poolfinaali jõudnud Sai: väga rahul, aeg oli ka peaaegu rekord

Eeljooksus jäi Sai vaid nelja sajandiku kaugusele isiklikust rekordist, finišeerides teises eeljooksus ajaga 20,73. Kolme eeljooksu peale said aegade võrdluses edasi 13 paremat, Sai aeg oli seitsmes.

"100 m jooks oli vastu seina, aga väga hea jooks lahtijooksuks, et jalad lahti saada. Tänane näitas, et vorm on ikkagi väga hea," ütles Sai pärast jooksu ERR-ile. "Päris kuum on siin. Nüüd kui hotelli tagasi lähen, peab korralikult ära taastuma teiseks jooksuks, aga jooks üleüldiselt läks hästi. Päris käima ei saanud ennast, aga lõpuosa oli päris hea ja aeg ka peaaegu rekord. Tingimused on, nagu on, tunda oli kõvasti vastutuult, aga väga rahul, et poolfinaali sain."

"Taastumine näeb välja selline, et magneesiumit, vesi, väike magamine ja vaatame, kuidas keha treenitud on. Tegelikult see näitab ära, kuidas võiks poolfinaal minna," arutles Sai. "Lähen nautima, tahtsin juba pikalt siin õhtul joosta, mitte päikese käes. Ja melu on ka [õhtul] palju põnevam. Isegi praegu oli lahe, palju eestlasi siin kohal, see andis mulle väga palju juurde, uhke tunne."

Eesti rekord 200 m jooksus on Marek Niidu 2011. aastal joostud 20,43. Kas Sai tunneb, et tal on rekord sees ja Niit peaks õhtul ärevusega jooksu vaatama? "Kindlasti on. Andke mulle taganttuul ja lähen vormistan ära," muheles ta. "Õhtul tuleb endast parim anda ja võidelda kohti."

Meeste 200 m jooksu poolfinaalid on kavas neljapäeva õhtul algusega kell 22.05 Eesti aja järgi. 11 meest pääsesid Euroopa edetabeli põhjal otse poolfinaali. Sai jookseb teises poolfinaalis, edasi finaali pääsevad iga poolfinaali kaks paremat ja siis kaks aegade võrdluses.