Võro: ma ei suutnud stardijoonele minnes oma naeratust varjata

"Hea tulemuse tõi õigete asjade kokkulangemine. Suutsin ennast vaimselt kokku võtta ja rahulikuks jääda ning end positiivselt üles kütta. Tulemus oli nende asjade kulminatsioon," rääkis Võro.

"Tänane päev oli ka minu jaoks üllatav. Ma ei tundnud negatiivset ärevust, vaid pigem oli selline laetud tunne, et tahaks joosta. See on mind terve päeva saatnud. Ma ei suutnud stardijoonele minnes oma naeratust mitte kuidagi varjata. See tunne oli nii mõnus. Loodetavasti ei jää see minu viimaseks tiitlivõistluseks," lisas sprinter.

Poolfinaalis kordas Võro Eesti rekordit ajaga 7,29. "Ma ei saanud jupp aega aru, kus kohas see tabloo on. Lõpuks Erich Teigamägi hõikas mulle tribüünidelt "29!", siis hakkasin rõõmustama. Magasin õige hetke maha. Oli näha, et olen tiitlivõistluste debütant."

"Nooremana on sellist emotsiooni raskem saada, närvid võivad üle võtta ja tekitada suurvõistluste ees hirmu. Selle koha pealt tunnen, et vaim on küps," lisas Võro. "Olen oma treenerile (Tiina Torp - toim) elu lõpuni südamest tänulik. Ta on minuga koos rasked ajad üle elanud, minusse uskunud ja nii palju panustanud. Siirad tänusõnad talle ja eks see tulemus on tänu ise."

