Kersti Viru: tahaks uskuda, et Karmen suudab sellest kõigest üle olla

"Mis parata. Tegelikult oli Karmen täna väga tubli, hüppas hooaja tippmargi. Täna oli meil jalas 1.90, üks sentimeeter jäi meil kahjuks puudu," arvas Bruusiga Istanbulis kaasas olev treener Kersti Viru intervjuus ERR-ile.

Neljapäeval 1.76 ja 1.82 esimesel katsel ületanud Bruus sai kõrgusest 1.87 üle kolmandal katsel. Lõppvõistlusele pääsemiseks oleks kindlasti pidanud ületama ka järgmise kõrguse, kuid 1.91 jäi eestlanna jaoks seekord kolmel katsel alistamatuks.

"Ega seal suurt midagi ei olnudki, rohkem oleks pidanud lõpus kiirendama ja natuke kannatust olema. Kõik oli väga lubav, kolmas katse läks juba rappa, seal ta tahtis hullult panna ja üle hüpata," sõnas Viru.

Bruusi enda sõnul oli ettevalmistus tema põhilise treeneri Mehis Viru ümber toimuva tõttu tavapärasest keerulisem.

"Olin valmis ka selleks, et ta võib täna nulli saada," tunnistas Viru. "Algus oli Karmenil suhteliselt rabe, üks hüpe tuli hästi välja, teine jälle mitte. Ta sai kenasti ennast käima ja hüpped läksid järjest paremaks. Tahaks uskuda, et Karmen on noor inimene, suudab sellest kõigest üle olla," lõpetas ta.