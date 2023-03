Riismaa: tahaks teatud olukordades targemalt mängida, aga jõuan veel õppida

Erinevatel põhjustel puudusid koondise juurest mitmed tipptegijad, näiteks Kerr Kriisa, Maik-Kalev Kotsar, Sander Raieste ja Siim-Sander Vene, meeskond pidi mängima ilma traditsioonilise tsentrita.

"Oleks tahtnud teatud olukordades natukene targemalt mängida, aga veel on aega: jõuan veel õppida ja järgmine kord paremini teha," rääkis Rootsi vastu kuus punkti visanud ääremängija Joonas Riismaa. "[Tahaks parandada] üldist palliga loomist; enesekindlust, et oleks vähem segadust platsil ja ise julgeks ka olukorra maha rahustada palliga."

Klubikorvpalli mängib Riismaa Itaalia kõrgliigas Brindisis, kes on võitnud neli kohtumist järjest ning tabelis kaheksandal kohal. "Oma rolliga olen seal rahul, kõik minutid mis seal saan, üritan võimalikult agressiivselt ära kasutada. Midagi kurta küll ei ole," kinnitas ta.

Valiksarja kahes viimases mängus kandsid suurt rolli ka teised Itaalias mängivad eestlased Mikk Jurkatamm ja Kaspar Treier. Tagamängija Jurkatamme koduklubi Treviso on võitnud kaks matši vähem kui Brindisi ja on tabelis 11. kohal, Treieri leivaisa Brindisi on tabelis viies.

"Viimased kaks mängu olid meie jaoks väga tähtsad võidud. Klubi eesmärk on liigasse püsima jääda ja kui me järgmised kuu aega väga häid esitusi teeme, on võimalik ka play-off'i saada," tõdes Jurkatamm.

Vaata videost, mida rääkis Treier: