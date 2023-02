Toijala MM-valiksarjast: paar kodumängu jäid kripeldama

"Meil oli raskusi nii rünnakul kui ka kaitses. Ütleme nii, et mäng ei läinud plaanipäraselt, aga lõpp hea, kõik hea. Kindlasti hea kogemus noortele mängijatele," sõnas Eesti koondise peatreener Jukka Toijala.

"Vastased survestasid meid enda rütmist välja ja päris pikalt otsisime sellist viisikut ja liikumisi, millega neile vastu saaksime. Võib-olla otsisime liiga kergeid lahendusi, polnud piisavalt distsipliini, et palliga liikuda ja vastaste eksimusi otsida. Üritasime kohe esimese liikumise peale korvile minna. Kaitsemäng oli suhteliselt okei ja ründelauad andsid meile võimaluse võidu eest võidelda," analüüsis peatreener.

Eesti kogus MM-valiksarjas neli võitu ja kaheksa kaotust. "Alati saab vaadata nii, et üks mäng siin või seal oleks võinud paremini minna. Paar kodumängu jäid natukene kripeldama. 12 mängu jooksul võitsime Euroopa esikümnes olevat Saksamaad, Sloveeniat ja Poolat. Mängud Iisraeliga ja kodumäng Rootsiga oleksid pidanud võidulisa tooma," ütles Toijala.

Toijala kutsus valiksarja jooksul koondisesse 30 meest. "See (palju mehi kutsuda - toim) ei ole eesmärk omaette, pigem näitab seda, kui keeruline on praegune koondisemängude süsteem. Kõik mängijad ei ole alati kättesaadavad või on vigastatud. Vähemalt on meil nüüd mängijate valik laiem, kui järgmises valiksarjas muresid esineb, siis on meil võtta mängijad, kes on koondise süsteemiga harjunud."