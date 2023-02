Hermet: parem on koleda mänguga võita, kui ilusa mänguga kaotada

"Meil on noore koondisena varemgi olnud selliseid hetki, kus näitame tegelikult head mängu, aga mingi hetk meid surutakse, siis vajume ära ja lõpuks ei tule sellest välja. Siit saame positiivse asjana kaasa võtta selle, et tulime siiski tagasi. Tegelikult oli kole mäng, aga parem on koleda mänguga võita, kui ilusa mänguga kaotada," ütles 11 punkti toonud Kregor Hermet.

"Vastased tulid meile suure tuhhiga peale. Kindlasti andis kodupublik neile vajalikku lisajõudu, samamoodi nagu meil kodus Unibet Arenal. Kerge see mäng kindlasti ei olnud, aga hea oli see, et isegi kui me vahepeal viskeid ei tabanud, püsisime siiski vastastel sabas kinni. Nad ei saanud kordagi turvalist eduseisu. Lõpus oli loterii ja mulle tundus, et meil oli eelmisest mängust enesekindlust, et ära võtta," lisas Hermet.