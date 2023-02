Kullamäe: EM-il kaotasime kõik napid mängud, nüüd on õnn meie poolel olnud

"Mul on hea meel, et lõpuks lähevad napid võidud meie kasuks. EM-il kaotasime kõik napid mängud, nüüd on õnn meie poolel olnud. Mõlemad mängud ilusad ei olnud, aga meil oli võitlusvaimu. Mõlemad võidud võib selle arvele kanda," rääkis tagamängija Kristian Kullamäe.

"Vastaste kaitse oli agressiivne, me ei tundnud end kordagi mugavalt, aga nagu eelmises mängus, olime tänu kaitsele lõpuni mängus sees ja suutsime lõpu enda kasuks pöörata. Vastastel oli taas hea kodutöö tehtud, oskasid meie eeliseid ära võtta," lisas Kullamäe.

Eesti lõpetas MM-valiksarja J-alagrupi kuuendal kohal, kogudes neli võitu ja kaheksa kaotust. "Koosseisud varieerusid päris palju, nii meil kui ka vastastel. Alguses ei saanud me nappe võite kätte ja tuli paar valusat kaotust. Nüüd lõpupoole tulid need mängud ära. Üldpildis saaksime paremini, MM-ile pääses mitu väikest riiki ja see peaks ka meie jaoks reaalne olema. Loodetavasti suudame ühel päeval MM-ile jõuda."