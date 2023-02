Tartu rattaklubi teeb hooaja avastardi Rwandas

Tänavusel hooajal Tartu 2024 Cycling Team nime kandev meeskond on Rwandas oma kogenumate sõitjatega. Eestlastest on viieliikmelises meeskonnas esindatud Markus Pajur, Siim Kiskonen ja Joonas Kurits. Lisaks neile on meeskonnas veel Läti ja Soome U-23 vanuseklassi meistrid Alekss Krasts ja Markus Knaapi.

Rwanda velotuuri tase on korralik ja kaasa sõidab ka neljakordne Tour de France'i võitja Chris Froome (Israel Premiertech). Tartu 2024 Cycling Team loodab just Rwandast saada vajaliku treenituse. Selleks mindi ka nädal enne velotuuri kohale, et oleks aega kohapealsete oludega harjuda ja soojas vajalikke treeningkilomeetreid koguda.

Meeskonna liidriks on eelmisel aastal Prantuse Pro Continental taseme meeskonnas Arkea Samsic sõitnud Markus Pajur, kelle eesmärgiks on Rwandas näidata taset, mis lubaks mõne tippmeeskonna särki kanda. "Talvine ettevalmistus on sujunud hästi ja olen tahet täis näitamaks oma parimat sõitu," kommenteeris Pajur.