Tartu2024 Cycling Team tutvustas uue aasta koosseisu

Kui varasemalt kuulusid võistkonda vaid kuni 23-aastased ratturid, siis uuel hooajal on koosseisu tugevdamas ka paar vanemat noormeest. Kapteni rolli asub täitma 25-aastane Siim Kiskonen, kes on ka varem meeskonnas sõitnud, vahendab ejl.ee.

Lisaks talle kuuluvad tiimi soomlane Markus Knaapi, lätlane Alekss Krastss, leedukad Jomantas Venckus ja Rokas Adomaitis ning eestlased Andre Roos, Joonas Kurits, Lauri Tamm ja Aaron Aus. Kui 22-aastane Markus Pajur, kes tänavu sõitis Arkea Samsici meeskonnas, uut klubi ei leia, liitub temagi Tartu tiimiga.

Kuna klubi vedanud Rene Mandri liitub uuel hooajal Israel-Premier Tech tiimiga, siis asub Balti tiimi spordidirektoriks Leedu rahvuskoondise treener Gediminas Bagdonas, kes on varem sõitnud AG2R LaMondiales. Treeningplaanidega toetab rattureid lätlane Toms Flaksis ning vastutav roll on kanda samuti Jaan Kirsipuul.

Tartu2024 Cycling Teami esimene võistlus on Rwanda velotuur (UCI 2.1), millele järgneb mitu ühepäevasõitu ning lühemat velotuuri Hollandis, Belgias ja Prantsusmaal. Tähtsaimad võistlused on mõistagi Tour of Estonia (UCI 2.1), Balti Keti Velotuur (UCI 2.2) ja Balti meistrivõistlused.