ROK andis signaali, et Venemaa käe all olev poks jääb Pariisi OM-ilt välja

Rahvusvaheline olümpiakomitee ROK andis neljapäeval rahusvahelisele poksiliidule IBA-le selgesõnalise hoiatuse, et poks võib järgmistelt suveolümpiamängudelt eemale jääda.

Detsembri alguses pikendas IBA lepingut oma ainsa sponsori, Venemaa riikliku gaasitootja Gazpromiga; ühtlasi ei lubanud IBA rahvusvahelise spordiarbitraaži CAS-i otsust eirates Boris van der Vorstil organisatsiooni presidendi Umar Kremljovi vastu kandideerida ning seejärel taaslubas Venemaa ja Valgevene sportlased oma lipu all võistlema.

"Hiljutine IBA kongress tõestas taaskord, et IBA-l pole huvi poksi ega sportlaste vastu, neid huvitab ainult omaenda võim," sõnas ROK neljapäeval. "Otsuseid poksijaid olümpiakvalifikatsioonidest ning olümpiamängudelt eemal hoida ei ole võimalik teisiti mõista. IBA-l puudub tahe probleeme näha, vastupidiselt tugevdab Gazpromiga pikendatud sponsorleping muresid, mida ROK on alates 2019. aastast järjepidevalt välja toonud."

"Teade [lepingu pikendamisest Gazpromiga] kinnitab, et IBA sõltub jätkuvalt firmast, mis on peaaegu täielikult Venemaa valitsuse kontrolli all. Samuti ei viinud hiljutine CAS-i otsus uute presidendivalimisteni, vaid hääletuseni valimisi mitte läbi viia. ROK peab kõike seda edasiste otsuste langetamisel arvesse võtma, mis võib viimaste arengute valguses viia poksi 2024. aasta Pariisi olümpiamängudelt eemaldamiseni," lisas organisatsioon.

ROK on juba varem teatanud, et poks ei kuulu 2028. aasta Los Angelese olümpiamängude kavva.