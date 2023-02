Meeste meistriliiga mänguvooru lõpetas SK Tapa ja Mistra lahing

Mängu alustas paremini koduseinte vahel mänginud SK Tapa, kes Mihkel Koppelmanni väravast asus kaheksandaks minutiks 7:4 ette. Kuigi pärast seda sai Mistra korra ka natukene lähemale, kuulus esimene poolaeg siiski täielikult N.R Energy meestele. 21. minutil viskas Marten Saar nad juba 16:7 ette. Sarnase vahega mindi kuni perioodi lõpuvileni, mille lõppseisuks tegi Vahur Oolupi tabamus 18:11.

Kui esimesel poolajal tundus, et mäng on täielikult võõrustajate kontrolli all, siis teisele poolajale tulid külalised täiesti uue energiaga. Esimesed üheksa minutit hoiti Tapa nulli peal ning ise tehti selle ajaga 6:0 spurt ja koduvõistkonna väravapõua lõpetas alles Rail Ageni, tablool oli sellel hetkel seisuks 19:17. Seejärel jätkati võrdses heitluses, kuid N.R Energy püsis siiski mõne tabamusega peal. 52. minutil tegi Serhii Orlovskõi Mistra poolt vaadates seisuks 22:23. Lähemale harjumaalased siiski ei saanud ning lõppseisuks jäi 29:26 SK Tapa kasuks.

Tapa poolelt olid resultatiivseimad Ilja Kosmirak seitsme ning Vahur Oolup kuue tabamusega. Mistra eest said Rauno Kopli, Orlovskõi ja Jevgen Buinenko kirja viis väravat.

"Esimest poolaega alustasime koduseinte toel tugevalt. Rünnak sujus ja kaitses saime vastased pidama. Teiseks perioodiks välja võideldud eduseis uinutas meid ning lasime jala liigselt sirgu. Õnneks suutsime siiski lõpuni pingutada, edu hoida ning teenisime magusa võidu," olid SK Tapa resultatiivseima mehe Ilja Kosmiraki esmamuljed pärast mängu.

Meistriliiga resultatiivsustabelit juhib Viljandi HC Hendrik Koks 13 kohtumises visatud 88 väravaga, temale järgnevad Mistra Orlovskõi 77 tabamusega ning Koksi võistkonnakaaslane Ott Varik on vastaste võrku visanud 68 palli.

Järgmisel nädalal lähevad uues voorus vastastikku Serviti – HC Tallinn, Viljandi HC – SK Tapa, Mistra – HC Kehra.