Meedia: Irving tahab enne neljapäeva Brooklynist lahkuda

Irvingu leping lõppeb sellel suvel; mängija arutas Netsiga hiljuti selle pikendamist, kuid tiim polnud valmis tema vastuolulise tausta tõttu pikaajalist lepingut sõlmima. Nüüd on Irving allikate sõnul avaldanud soovi Brooklynist enne neljapäeval sulguvat vahetusakent lahkuma.

ESPN kirjutab, et Irvingu vastu tunnevad huvi näiteks Phoenix Suns ja Dallas Mavericks, aga ka Los Angeles Lakers, kelle liidri LeBron Jamesiga koos Cleveland Cavaliersis mängides tuli Irving 2016. aastal NBA meistriks. Kui Irving peaks vahetustehinguga Netsist lahkuma, saab ta uue kosilasega sõlmida kahe aasta pikkuse ja 78 miljonit dollarit väärt lepingu.

30-aastane Irving on sel hooajal kogunud keskmiselt 27,1 punkti, 5,3 resultatiivset söötu ja 5,1 lauapalli mängu kohta, idakonverentsis neljandal kohal oleva Brooklyni võitude-kaotuste saldo on 31-20, kuid tiim on pärast Kevin Duranti vigastust 11 mängust kaotanud seitse. ESPN kirjutab, et paljud NBA meeskonnad on pigem huvitatud just sellest, kuidas mõjutab võimalik Irvingu vahetustehing Duranti tulevikuplaane: liiga 2014. aasta kõige väärtuslikum mängija soovis suvel samuti Brooklynist lahkuda, kuid mõtles hiljem ümber.