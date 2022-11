Kyrie Irving sai antisemiitlike vaadetega filmi jagamise eest mängukeelu

Irving vabandas hiljem Instagramis ning ütles, et tal on "sügavalt kahju" selle ebameeldiva olukorra tekitamise pärast.

"Ma õpin sellest kahetsusväärsest sündmusest," lisas Irving.

Irvingu postitus sai palju negatiivset tagasisidet. Ka tema koduklubi Brooklyn Netsi omanik Joe Tsai ja NBA mõistsid korvpalluri postituse hukka, kui ta jagas linki dokumentaalfilmist, mida on palju kritiseeritud antisemiitlike vaadete poolest.

Kolmapäeval ütlesid Irving ja tema koduklubi Nets vastuseks pahameelele, et 30-aastane mees võttis "kogu vastutuse" enda peale ning tänaseks on ta postituse kustutanud.

Kui Irvingu käest küsiti, kas tal on antisemiitlikke tõekspidamisi, keeldus Irving filmi ja selle sõnumit hukka mõistmast.

Tunnike hiljem tegi klubi tugevalt sõnastatud avalduse, teatades, et nad on "jahmunud", et mängija "keeldus ühemõtteliselt väitmast, et tal ei ole antisemiitlikke tõekspidamisi".

"Selline suutmatus eitada antisemitismi, kui selleks antakse selge võimalus, on sügavalt häiriv. Lisaks on see vastuolus meie organisatsiooni väärtustega ja tekitab meeskonnale halba varju," oli kirjas Netsi poolt tehtud avalduses. "Sellest tulenevalt oleme seisukohal, et ta ei sobi praegu Brooklyn Netsi."

"Mul ei olnud kavatsust halvustada juutide ajalugu," ütles Irving.