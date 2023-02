Rahulolematu Irving saadeti vahetustehinguga Dallasesse

ESPN-i korvpalliajakirjanik Adrien Wojnarowski teatas pühapäeva õhtul, et Irving ja kogenud ääremängija Markieff Morris siirduvad vahetustehinguga Dallasesse. Brooklyn saab vastutasuks Spencer Dinwiddie, Dorian Finney-Smithi, 2027. aasta drafti teise ringi valiku ning 2029. aasta esimese ja teise ringi valikud.

Wojnarowski sõnul jahtis Irvingut ka Los Angeles Lakers, kuid Brooklyn eelistas Dallase pakutud tehingut. Enne vahetustehingu tegemist konsulteeris Dallase juhtkond peatreeneri Jason Kiddi ja tähtmängija Luka Donciciga, kes andsid oma nõusoleku.

Irving on sel hooajal keskmiselt visanud 27,1 punkti, andnud 5,3 korvisöötu ja võtnud 5,1 lauapalli. 33-aastase Morrise näitajad on pigem kahvatud: 3,6 punkti, 2,2 lauapalli ja 0,9 söötu. Eeldatavasti teeb Irving debüüdi Eesti aja järgi neljapäeva varahommikul Los Angeles Clippersi vastu.

