Ford naaseb vormel-1 sarja pärast 22-aastast pausi

Ford figureeris vormel-1 sarjas viimati 2004. aastal, kuid 2026. aastal on nad tagasi. Ford hakkab koostööd tegema Red Bulliga, rahastades osaliselt nende mootorit.

"Ford on ülemaailmne kaubamärk, millel on võidusõidus uskumatu pärand," ütles vormel-1 sarja boss Stefano Domenicali.

Ford on F1 ajaloos paremuselt kolmas mootoritootja. F1 populaarsus USA-s on viimastel aastatel hüppeliselt tõusnud – 2023. aasta võistluskalendris sõidetakse kolm etappi Ameerika pinnal. Esimest korda võisteldakse Las Vegase ringrajal.

Las Vegase etapp sõidetakse 16.- 18. novembrini. Tegu on 2023. aasta võistluskalendris eelviimase etapiga.

BREAKING: Ford to partner with Red Bull for the 2026 season and beyond #F1 @FordPerformance pic.twitter.com/Fjsbpcm2RY