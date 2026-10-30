Prantsusmaa korvpallikoondis tuleb Eestisse kolme Euroliiga mehega

Prantsusmaa koondis ei saa koosseisu kaasata oma suuremaid, NBA-s ja Euroliigas mängivaid staare. Aga isegi ilma Victor Wembanyama, Rudy Gobert'i ja Evan Fourneir'ta on tegemist tugeva meeskonnaga, milles mängib kolm Euroliiga mängijat: Paris Basketballi tagamees Nadir Hifi, Tel Avivi Maccabi äär Jaylen Hoard ning Ateena Panathinaikose tsenter Mathias Lessort.

Kaks aastat tagasi kodusel olümpial hõbemedali Prantsusmaa koondis hoiab MM-valiksarja teises ringis L-grupis esikohta (7-1). Kuuesest grupist pääseb MM-finaalturniirile kolm paremat, praeguse seisuga on edasipääsejate hulgas veel Soome (5-3) ja Sloveenia (4-4), kuid nii Ungaril kui ka Rootsil on neli võitu.

Prantslased kindlustaks võiduga Eesti üle koha MM-finaalturniiril. "Minu sõnum meeskonnale on see, et peame võtma ja hoogu säilitama," ütles Prantsusmaa peatreener Frederic Fauthoux. "Kui kindlustame [Eesti mänguga] edasipääsuga, on kõik ülejäänu juba boonus. Peame Eesti ja Rootsi vastu ettevaatlikud olema, need on kaks meeskonda, kes on tasavägises heitluses edasipääsu nimel. Nad annavad endast kõik."

Eesti koondis pääses teise ringi, kui kogus Sloveenia, Rootsi ja Tšehhi vastu kolm võitu ning kolm kaotust. Teise ringi esimesed kohtumised lõppesid aga kaotusega: kõigepealt tuli võõrsil tunnistada Ungari paremust, misjärel jäädi koduväljakul kindlalt Soomele alla.

Prantsusmaa korvpallikoondise koosseis mänguks Eestiga:

Tagamängijad: Nadir Hifi (Paris), Matheo Leray (Chalon), Benjamin Sene (Nanterre), Hugo Benitez (Manresa), Gerald Ayayi (Roma), Adam Mokoka (Aris)

Ääremängijad: Jaylen Hoard (Tel Avivi Maccabi), Axel Bouteille (Buducnost), Hugo Yimga-Moukouri (Nanterre), Mohamed Diarra (Cholet), Amine Noua (Unicaja)

Keskmängijad: Mathias Lessort (Ateena Panathinaikos), Zacharie Perrin (Lleida Forca), Lionel Gaudoux (Bourg)