Rauno Parras: CAS-i otsus ei tulnud üllatusena

Rahvusvaheline spordikohus (CAS) rahuldas venelaste kaebuse seoses rahvusvahelise jäähokiliidu (IIHF) suvise otsusega pikendada Venemaa koondiste võistluskeeldu rahvusvahelistel turniiridel. IIHF pikendas suvel Venemaa ja Valgevene koondiste võistluskeeldu, aga spordikohtu hinnangul ei esitatud selle kinnitamiseks mõjuvaid tõendeid.

Rahvusvaheline alaliit väljendas reedel otsuse suhtes pettumust, kuid CAS-i otsuse järel pääseks Venemaa ja Valgevene koondised tehniliselt igas võistlusklassis rahvusvahelistele võistlustele, sealhulgas maailmameistrivõistlustele peale.

Eesti Jäähokiliidu president Rauno Parras ütles ERR-ile, et CAS-i otsus ei tähenda siiski kindlalt, et agressorriigid jääle naasta saavad. "Raske kommenteerida, see on niivõrd juriidiliseks läinud. Ma ei tormaks veel otsuseid tegema, uue hooaja kalendrid on paigas ammuilma ette. Nende muutmine on väga keeruline," sõnas Parras. "Ma ei kujuta ette, kui nüüd hakatakse seal midagi muutma."

"Praegu ei pea kiirustama ja spekulatiivseid otsuseid tegema. Targad inimesed otsustavad, küll mingi kompromiss leitakse," lisas ta. "Lisaks on see, mida arvavad sellised suured hokiriigid nagu Soome ja Tšehhi, see mängib ka suures pildis rolli. Praegu pole mõtet spekuleerida. Rasked valikud seisavad ees, aga seal on pädevad inimesed, kes suudavad õige kursi võtta ja vajalikud otsused teha."

Tema sõnul ei tulnud CAS-i otsus üllatusena. "Signaale oli kuulda ja arvata, et ei pruugi see otsus tulla selliselt, nagu suur osa rahvusvahelist hokimaailmast arvab. Eks nüüd ole näha, mis edasi saama hakkab," lisas Parras.

Maailmameistrivõistlused toimuvad järgmise aasta maikuus Saksamaal.