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Eestlased alustavad noorte olümpiat: väga põnev saab olema

Olümpialiikumine
Foto: Brit Maria Tael/EOK
Olümpialiikumine

Ujujad Maari Randväli ja Gerd Johan Lessing kannavad laupäeval Dakaris toimuvate noorte suveolümpiamängude avatseremoonial Eesti lippu. Esimesena läheb Eesti sportlastest starti sõudja Steven Runin.

Pärast võistlusi Singapuris, Hiinas ja Argentinas tuli vahepealse koroonapandeemia tõttu oodata noorte suveolümpiamänge lausa kaheksa aastat. Senegali pealinnas Dakaris asub võistlustulle 2700 noorsportlast, osalejad on 15-18-aastased ning kahe nädala jooksul jagatakse 25 alal välja 153 medalikomplekti.

Eesti noortest läheb esimesena starti Pärnus pärit 17-aastane sõudja Steven Runin, kes võistleb laupäeva hommikul ühepaadiga rannasprindis. "Olen väga elevil. Kui palju saab öelda oma elus, et käisin noorte olümpial. Nüüd kaheksa aastat jäi vahe sisse. Sain teada, et jagatakse ka mitmesugust nänni. Olen väga elevil," ütles sõudja enne Dakari lendamist ERR-ile.

Dakari olümpiakülas ootavad sportlasi konditsioneerita toad. Treener Ingrid Võsu õpilast läks Aafrikasse abistama sõudmise kahekordne olümpiamedalist Tõnu Endrekson. "Ehmatati ära, et väga palav pidi seal olema ja saime aru, et elame askeetlikes tingimustes. Väga põnev saab olema," ütles Endrekson.

Kavas olev uudne rannasprint on Endreksoni sõnul põnev ja nõuab suuremat paindlikkust. "Akadeemilises sõudmises on start, distants, finiš ja kogu aeg ühtemoodi liikumine. Rannasprindis on jooksu osa, paati istumine, kui kiiresti veel minema saad, siis slaalomi osa, pöörad ringi ja tuled tagasi ning jälle jooks finišisse. Siin on komponente rohkem ja õnnefaktor tuleb mängu. Kas on küljelainetus, kui kõrge on see laine, kuidas puhub tuul, et kõik mängib olulist rolli. Siin sa pead olema universaalsem," rääkis olümpiamedalist.

Senegalis võisteldakse 30-40-kraadises kuumuses. Neljandat aastat sõudmisega tegeleval Steven Runinil oli Dakari sõidu eel all üks kõvema kuumusega saadud võistluskogemus. "Sellel aastal Portugalis, kus UV oli 9, liiv oli kuum ja astuda oli valus. Päris sellise 40-kraadise ilmaga kogemust pole olnud, et esimest korda niimoodi tuleb veele minna," sõnas Runin.

Senegalis on niivõrd karmid tingimused, et Eesti ujujad võtsid reedel ette rännaku välibasseini, kus võistlused toimuvad. Paraku oli vesi aga liialt kuum ning treening jäeti ära.

Dakaris algavatel noorte olümpiamängudel esindab Eestit kokku 12 sportlast, kes võistlevad kaheksal alal. Ujujad Maari Randväli ja Gerd Johan Lessing kannavad avatseremoonial Eesti lippu, lisaks neile osalevad tseremoonial veel Runin ja sulgpallur Romili Vakk.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

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