Balti meistrivööd ihkav Aas näitas "Ringvaates" löögitugevust

26-aastane Stiven Aas on võitnud oma karjääris kõik kümme profimatši ning laupäeval läheb ta Unibet Arenal keskraskekaalu matšis vastamisi slovaki Lukas Labaškoga, kaalul on WBA organisatsiooni Balti mere meistrivöö. "Kindlasti lähen võitma! Fight tuleb raske, ta on stiililiselt – tuleb kogu aeg ja lööb, paneb oma tempo peale," rääkis Aas.

Kohtla-Järvelt pärit Aasa auhinnakappi kuulub kümme Eesti meistritiitlit, lisaks sai ta kolm aastat tagasi Euroopa mängudel viienda koha. "Profipoks on väga raske, see on nagu töö. Nädalas 11 korda trenni, pühapäeval puhkan," rääkis võitleja.

Aas külastas "Ringvaate" stuudiot päev enne oma karjääri suurimat matši ning keskraskekaalu tiitlimatši jaoks pidi ta veel mõnisada grammi maha võtma. "See on väga normaalne. Kodus lähen vanni kuuma vette ja kaal läheb ära!"

Aas ja saatejuht Marko Reikop demonsteerisid seejärel oma parema käe löögivõimu.