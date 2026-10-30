X!

Balti meistrivööd ihkav Aas näitas "Ringvaates" löögitugevust

Poks
Foto: ERR
Poks

Eesti poksija Stiven Aas võitleb laupäeval kodupubliku ees WBA Balti mere meistrivöö eest. Enne suurt matši leidis Aas aega külastada "Ringvaate" stuudiot, kus demonstreeris koos Marko Reikopiga võimsat paremat kätt.

26-aastane Stiven Aas on võitnud oma karjääris kõik kümme profimatši ning laupäeval läheb ta Unibet Arenal keskraskekaalu matšis vastamisi slovaki Lukas Labaškoga, kaalul on WBA organisatsiooni Balti mere meistrivöö. "Kindlasti lähen võitma! Fight tuleb raske, ta on stiililiselt – tuleb kogu aeg ja lööb, paneb oma tempo peale," rääkis Aas.

Kohtla-Järvelt pärit Aasa auhinnakappi kuulub kümme Eesti meistritiitlit, lisaks sai ta kolm aastat tagasi Euroopa mängudel viienda koha. "Profipoks on väga raske, see on nagu töö. Nädalas 11 korda trenni, pühapäeval puhkan," rääkis võitleja.

Aas külastas "Ringvaate" stuudiot päev enne oma karjääri suurimat matši ning keskraskekaalu tiitlimatši jaoks pidi ta veel mõnisada grammi maha võtma. "See on väga normaalne. Kodus lähen vanni kuuma vette ja kaal läheb ära!"

Aas ja saatejuht Marko Reikop demonsteerisid seejärel oma parema käe löögivõimu.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

Allikas: "Ringvaade"

Samal teemal

viimased uudised

20:40

Balti meistrivööd ihkav Aas näitas "Ringvaates" löögitugevust

20:02

Sporting lõi Florale kolm väravat ja tegi Paidele suure teene

19:19

Alcaraz jätkas Viinis võidukalt, Zverev loovutas vaid kaks geimi

18:36

14-aastane Anikina alistas Rootsis maailma 237. reketi

18:08

Eesti kurlingunaiskond mängis tugeva Šotimaa vastu edu maha

17:42

Rauno Parras: CAS-i otsus ei tulnud üllatusena

17:20

Prantsusmaa korvpallikoondis tuleb Eestisse kolme Euroliiga mehega

16:47

U-20 võrkpallikoondis pääses Jefanovi vedamisel EEVZA turniiril finaali

16:14

Eesti käsipallikoondis alustab EM-valiksarja Serbias

15:42

Eesti noortekoondis lõpetas MM-festivali 32. kohaga

etv spordisaade

ülekannete kava

vaata järele

VAATA ÜLEKANDEID

kuula spordisaadet

kuula podcasti

raadiouudised

18:08

Eesti kurlingunaiskond mängis tugeva Šotimaa vastu edu maha

19.10

Tarmo Klaar: Ralf Aroni tulevik suures autospordis on kindlustatud

19.10

Suur lugu: kas rahvaspordist on saamas luksuskaup?

19.10

Aava: kui otsust teha 15 etappi poleks tulnud, siis ei oleks Eesti MM-kalendrisse mahtunud

13.10

Kivioja täispika MM-i debüüdist: järgmine kord julgen ka ise rohkem riskida

GALERIID

leia meid facebookist

Loetumad uudised

14:32

Spordikohus lubas Venemaa hokikoondised maailmameistrivõistlustele Uuendatud

11:56

UEFA karistas Soome jalgpalliliitu Lukašenko pilkamise eest

09:40

Kübaratriki löönud Ronaldol on tuhandest väravast veel 15 puudu

29.10

Vene korvpallikoondise peatreener ERR-ile: ma ei põgene oma kohustuste eest Uuendatud

29.10

Keila Basketi peatreener Peep Pahv sai juhendamiskeelu Uuendatud

29.10

Maailmarekord tõi Põhja-Korea tõstjale teise MM-tiitli

10:55

Suusaalade MM võib Rootsi asemel toimuda hoopis Itaalias

10:13

Petrõkina ja Selevko teevad GP-sarjas esimesed stardid

18:36

14-aastane Anikina alistas Rootsis maailma 237. reketi

29.10

Eesti võrkpalli noortekoondis alistas Poola eakaaslased 3:0

tv10 olümpiastarti

multimeedia

kergejõustik

võrkpall

vormelisport

jalgrattasport

vehklemine

käsipall

male

olümpialiikumine

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo