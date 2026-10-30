Sporting lõi Florale kolm väravat ja tegi Paidele suure teene

Kodupubliku ees mänginud Sporting läks Flora vastu Eliise Gertrud Põlluvee 19. minuti tabamusest juhtima ning minut enne poolajapausi lõi Viktoria Toding teisegi. Kodunaiskond rõõmustas publikut ka kolmanda tabamusega, kui Grete Daut 70. minutil jala valgeks sai ning Sakule kindla 3:0 võidu vormistas.

Sporting ja Flora on sel hooajal meistriliigas kohtunud viis korda, Flora võitis kolm korda.

Viimased kaheksa Eesti meistritiitlit võitnud Flora naiskond jätkab küll liigatabelis esikohal, aga Paide Linnanaiskonnal on samuti 48 punkti ja paidekad on pidanud ühe kohtumise vähem. Laupäeval mängib Paide võõrsil Viimsi vastu, kes on 37 punktiga neljandal kohal.

Pärast laupäeva jääb pidada veel üks mänguvoor, 8. novembril lähevad kõik kuus naiskonda samal ajal väljakule. Paide kohtub eelviimasel real asetseva Harju Laagriga ning FC Flora viimasel kohal oleva FC Elvaga.