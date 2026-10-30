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Mets ja Bochum said kirja hooaja kolmanda võidu

Jalgpall
Karol Mets (sinises)
Karol Mets (sinises) Autor/allikas: SCANPIX/IMAGO/Matthias Koch
Jalgpall

Eesti meeste jalgpallikoondise kapten Karol Mets sai kolmandat korda sel liigahooajal tunda võidurõõmu, kui Bochum alistas 2. Bundesligas võõrsil Cottbusi 2:1.

Viimati 5. septembril liigamängu võitnud Bochum oli väga lähedal sellele, et oleks oktoobrikuu läbinud ilma ühegi võiduta Saksamaa esiliigas, ehkki karikavõistlustel seljatati kolme päeva eest kõrgliigaklubi Mainz 2:0, vahendab Soccernet.ee.

Eestlase koduklubi jäi võõrsil Cottbusi vastu 21. minutil kaotusseisu, kui Bochumi väravavaht Timo Horn põhjustas penalti, mille skooris Tolcay Cigerci. Teiseks poolajaks saadeti külaliste poolt platsile Christian Rasmussen, kes aitas mängu Bochumi kasuks ümber pöörata. Esmalt andis taanlane 70. minutil väravasöödu Philipp Hofmannile ning 18 minutit skooris ise võiduvärava.

Suvel Bochumiga käed löönud keskkaitsja Mets kuulus nagu kord ja kohus taas algkoosseisu ning tegi kaasa kõik 90 minutit. Kohtumise alguses sai eestlane kirja tähtsa sekkumise, röövides Justin Butleri käest palli enne, kui Cottbusi tipuründaja jõudis karistusalasse väravavahiga üks-ühele minna.

Loe pikemalt portaalist Soccernet.ee.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

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