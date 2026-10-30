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Kristin Kuuba: noorte olümpiale igaüks ei saa!

Olümpialiikumine
Foto: ERR
Olümpialiikumine

Laupäeval tehakse Senegalis Dakaris algust neljanda noorte suveolümpiaga, Eestit esindab kokku 12 sportlast. ETV spordisaate stuudiot külastas sulgpallur Kristin Kuuba, kes meenutas oma 12 aasta tagust kogemust.

Sulgpallur Kristin Kuuba käis noorte olümpiamängudel 2014. aastal ning ütles, et see oli tema karjääri esimene suurvõistlus. "Andis natuke aimu, milline päris olümpia võiks välja näha. Näha seda olümpiaküla, kogu melu, erinevad sportlased ja riigid. See oli teistsugune tunne, mida see sõna "olümpia" ikkagi tähendab," rääkis ta.

"Noorte olümpiale igaüks ei saa. Enesedistsipliin ja piisavalt tööd, et nii kaugele oled jõudnud. Süües kasvab ka isu: kui oled noorte olümpiamängudel käinud, tahaks ju päris olümpiamängudele välja jõuda," ütles Kuuba.

Kuigi noorte olümpia ei ole tiitlivõistlus, on tase äärmiselt kõrge. Kuuba tõi välja, et tema ajal noormeeste ja neidude seas võidutsenud sulgpallurid tulid järgmisel aastal maailmameistriks. "Kui on noorte olümpiamängud ja kõik Aasia riigid on esindatud, siis see on väga tõsine võistlus. Sulgpall ei ole Euroopas nii populaarne kui Aasias. Hiinas oli hommikul vara saal täis. Poolas, kui võitsime pronksmedali, oli tagasihoidlikum," lisas ta.

Samas jääb aega ka teiste sportlaste ja nende aladega tutvumiseks. "Ütleme nii, et nalja sai seal kõvasti! Rohkem saingi tuttavaks teiste alade sportlastega ka. Minu toas elasid veel ujuja ja BMX-i sõitja. Kui oled kolm ja pool nädalat seal koos, saad teiste alade kohta päris palju teada ja olümpiakülas on väga palju tegevusi. Mõeldakse ka sportlaste peale, mida nad seal vabal ajal ka teha võiksid," meenutas Kuuba.

Kogemus noorte olümpial aitas Kuuba ka Tokyo ja Pariisi olümpiamängudele. "Olümpiamängudel on ikka teine melu, avatseremoonia ja lõputseremoonia. See toimub iga nelja aasta tagant. Kohtad teisi sportlasi seal, see on teistsugune kogemus," lisas sulgpallur.

Dakaris algavatel noorte olümpiamängudel esindab Eestit kokku 12 sportlast, kes võistlevad kaheksal alal. Avatseremoonial kannavad lippu ujujad Maari Randväli ja Gerd Johan Lessing.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

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