Käsipalli meistriliigas lähevad vastamisi kaks esimest klubi

Kolmapäeval mängudevooru alustavad Põlva Serviti ja Mistra on meistriliiga tabelis praegu kaks esimest. Põlval on ühe vähem peetud matši juures 17 punkti ning Mistral üks punkt vähem. Sama sarja eelmistes kohtumistes on lõuna-eestlased oma konkurendid kindlalt alistanud, olles kahes kohtumises paremad keskmiselt kümne tabamusega. Mõlemal tiimil on seljataga edukas nädalavahetus Balti liigas, kui Serviti kindlustas oma alagrupi esikoha ning harjumaalased naasid Lätist nelja punktiga.

"Viimasel ajal on mänge nii tihti peale tulnud, et ega midagi uut on raske välja mõelda. Me ei olegi Mistraga veel täiskoosseisudes kohtunud, alati on emmal-kummal mõni pallur puudu. Raske on midagi prognoosida, eks me ikka kodupubliku ees läheme võidu peale mängima. Vaatame nende asjad läbi, kuid keskendume põhiliselt omadele tegemistele," alustas Serviti treener Kalmer Musting. "Seis ei ole kerge, graafik on aasta alguses tihe olnud. Kui tahame Servitiga konkureerida, peame juurde panema. Eks kolmapäeval selgub, kas suudame seda teha," lisas Mistra loots Jüri Lepp.

Meistriliiga tabelis kolmandal kohal paiknev Viljandi HC võõrustab sel nädalal viiendana jätkavat HC Kehra/Horizon Pulp&Paperit. Eelmised omavahelised matšid on lõppenud mulkide üheksa- ja neljaväravalise paremusega. Möödunud nädalavahetusel pidasid viljandlased kaks edukat mängu Balti liigas, kui Lätist naasti nelja punktiga. HC Kehra teatavasti sel hooajal selles sarjas kaasa ei tee.

"Eks meil on veel väike lootus nelja hulka saada, kuid kui me sinna sel hooajal ei küündi, ei juhtu ka midagi. Anname endast maksimumi ning kohtumine on meile võimaluseks testida oma uut pallurit. Kahjuks on meie keskendumist seganud uudis Risto Lepa naasmisest palliplatsile. Me ei olegi jõudnud palju fookust mujale panna, oleme analüüsinud tema vanu videoid. Olen enam kui kindel, et Risto naasmine tõstab HC Tallinna kindlasti medalinõudlejate hulka, mis omakorda teeb meie ülesande raskemaks," rääkis HC Kehra treener Janar Mägi.

Alles möödunud laupäeval Balti liigas vastamisi läinud HC Tallinn ja SK Tapa lõpetavad pühapäeval meistriliiga vooru. Eelmainitud matšis jäid lääne-virulased kindlate numbritega peale. Ka eelnevas kahe meistriliiga mängus on võidupunktid rännanud Tapale. "Eelmine kohtumine selle nädala vastaste vastu ebaõnnestus meil täielikult. Samas näitasime pühapäeval Põlva vastu juba paremat minekut, vahe küll kärises suureks, kuid potentsiaali on meestes siiski palju. Katsume hammastega kinni hoida ja seekord Tapale kõvema võitluse anda," kommenteeris HC Tallinna treener Risto Lepp.