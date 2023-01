Kaja Kallas: jalgpall on kahtlemata osa Venemaa pehmest võimust

Enne aastavahetust avaldas endine koondislane ja praegu jalgpalliagendina tegutsev Andrei Stepanov oma sotsiaalmeedias foto, millel istuvad Venemaa koondise peatreeneri Valeri Karpiniga ühise laua taga nii Stepanov ise, praegused koondislased Konstantin Vassiljev ja Sergei Zenjov, koondise treener Andres Oper kui varem Eestit esindanud Artur Kotenko, Sergei Pareiko, Igor Morozov, Jevgeni Novikov ja Aleksandr Dmitrijev.

Ühisfotot on teiste seas hukka mõistnud kultuuriminister Piret Hartman, Tallinna FCI Levadia president Viktor Levada, Eesti jalgpallifänne koondav ühendus MTÜ Jalgpallihaigla ning spordiajakirjanik Ott Järvela.

"See lugu on kahetsusväärne. Venemaa kasutab sporti tõepoolest pehme jõuna. Ja kogu see jutt poliitika ja spordi lahus hoidmisest ei ole päris õige. Mulle tundub, et süüdistused ja tunded, mis sellest tekkisid... Kõik ootasid Ukraina sõja selget hukkamõistu. Selle foto avaldamisele järgnenud reaktsioon oli vastumeelne ja mitte päris siiras," kommenteeris peaminister pildiskandaali.

"Mulle tundus, et need inimesed ei saa võib-olla aru, milles probleem seisneb. Meie rahvusmeeskond on Venemaa koondise peatreeneriga sõbralik ja teeskleb, nagu poleks selles midagi halba - just see teeb haiget. Mulle tundus, et mängijad ei ole mõistnud, et ka nemad on selle nn pehme võimu tööriist."

Praegused koondislased Konstantin Vassiljev ja Sergei Zenjov ning abitreener Andres Oper tegid mõni päev hiljem avaliku vabanduse. Kolmik täpsustas, et õhtusöögi vestlus käis ainult jalgpalli ümber ning poliitikast ega Ukraina sõjast ei räägitud. Kallasel on seda raske uskuda.

"Minu jaoks oli kummaline, et nad ei rääkinud poliitikast, nagu poleks midagi toimumas. Venemaa on alustamas täiemahulist sõda Euroopas. Kuidas me saame sellest mööda minna, kuidas me saame teeselda, et midagi ei ole juhtunud? Ja elame edasi nagu enne? Seda ei saa ju teha," märkis peaminister.

"Mõistan, et siinse eestikeelse kogukonna jaoks on kõik selge, meil ei ole selliseid probleeme nagu venekeelsel kogukonnal. Rohkem kui kord olen kuulnud lugusid sellest, kuidas on olemas põlvkondadevaheline lõhe: vanemad ja lapsed mõistavad olukorda väga erinevalt. Nendest asjadest on raske rääkida. Minu asi pole sellistesse suhetesse sekkuda, see on väga raske peredele, kus need lahkhelid on tekkinud," jätkas Kallas.

"Kuid antud juhul, nagu ma ütlesin, on jalgpall kahtlemata osa Venemaa kasutatavast pehmest võimust. Sport on pehme võimu element, mida Venemaa oma võimu suurendamiseks kasutab. See on veidi erinev lugu sellest, kui teil (Raadio 4 saatejuhil - toim) ja teie sõbral on eriarvamused. Ilmselt on tegemist jalgpallimeeskonna juhi ja Putinit toetava mehega. Ja teisest küljest räägime Eesti rahvusmeeskonnast. Minu arvates pole see lihtsalt lugu sõpradest, kes koos õlut joovad," lisas peaminister.

Valeri Karpin selgitas möödunud nädalavahetusel Venemaa spordikanalile Match TV enda nägemust pildiskandaalist. Tema sõnul on tegemist poliitilistel põhjustel üles puhutud skandaaliga.

"Minu esmareaktsioon oli, et tegemist on arusaamatusega. Saadi lihtsalt valesti aru. Viibisin Eestis kuu aega ja võin täie kindlusega öelda, et tegemist on puhtalt poliitilise probleemiga. Lähtudes minu sealviibimisest, minu perekonnast ja venelastest Eestis tervikuna, ei peegeldanud üldine reaktsioon kuidagi sealset igapäevaelu," ütles Karpin.

"Mina ei oska eesti keelt, räägin ainult vene keeles ning absoluutselt kõik eestlased, kellega suhtlesin, läksid vene keele peale üle. Ma ei näinud, et keegi oleks sellele kordagi viltu vaadanud. Sealjuures tulid paljud inimesed minu juurde ja soovisid mulle õnne. See pilt on lihtsalt üles puhutud, puhas poliitika."