Kultuuriminister noomis Karpiniga poseerinud jalgpallureid

Enne aastavahetust avaldas endine koondislane ja praegu jalgpalliagendina tegutsev Andrei Stepanov oma sotsiaalmeedias foto, millel istuvad Venemaa koondise peatreeneri Valeri Karpiniga ühise laua taga nii Stepanov ise, praegused koondislased Konstantin Vassiljev ja Sergei Zenjov, koondise treener Andres Oper kui varem Eestit esindanud Artur Kotenko, Sergei Pareiko, Igor Morozov, Jevgeni Novikov ja Aleksandr Dmitrijev.

Narvas sündinud Karpinil on ka sünnijärgne Eesti kodakondsus, aga jalgpallurina valis ta Venemaa koondise esindamise. 2014. aastal antud intervjuus väljaandele Rusfootball.info sõnas Karpin, et ringi rännates tunduvad talle kõik endised NSV Liidu liikmesriigid kui Venemaa. "Minu jaoks on see endiselt üks riik - NSV Liit," ütles ta toona.

"Kultuur ja sport on seni olnud valdkonnad, kus rahvusvaheline koostöö on toimunud kõigi poliitiliste tõmbetuulte kiuste. Kuid praegu on seis kardinaalselt muutunud," kommenteeris kultuuriminister Hartman sotsiaalmeedias avaldatud pilti. "Euroopa südames toimub sõda ning meil tuleb teha kõik selleks, et agressorit – Venemaad – mitte toetada."

"Head spordimehed – inimene, kes peab meid endiselt nõukogude maaks ja kuulub agressorriigi spordieliidi hulka, ei ole seltskond, kellega end esitleda. Peate tajuma, millise sõnumi see avalikkusele annab. Meie eesmärk peab olema vähendada agressorriigi positsiooni kõigis eluvaldkondades."

Sportlaste ühisfoto on hukka mõistnud ka Eesti jalgpallifänne koondav ühendus MTÜ Jalgpallihaigla. Eesti Jalgpalli Liidu president Aivar Pohlak aga asju sedapidi ei näe.

"Inimeste tasandil on meie kohus lisaks kaastundele ning kannatavate abistamisele mõelda ka sellele, et mitte kaotada olulisi inimõigusi, mille hulka kuulub ka õigus tunda teistmoodi mõtlevaid inimesi ja õigus kohtuda nendega," lausus ta Delfile. "Inimestevahelise suhtlemise, sõpruse ning armastuse püsimine olude kiuste on vältimatuks eelduseks, et maailm võiks pöörduda tagasi normaalsusesse."