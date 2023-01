EJL: jalgpallurite õhtusöök ja ühispilt Valeri Karpiniga oli viga

Eesti Jalgpalli Liit avaldas viimase nädala pildijuhtumi valguses pressiteate, kus tunnistas, et jalgpallurite ühine õhtusöök ja pilt Venemaa koondise peatreener Valeri Karpiniga oli viga. Samuti lisas alaliit, et loodetakse sõja lõppemist nii kiiresti kui võimalik ja seda Ukraina jaoks kontrolli taastamisega kogu oma territooriumil.

Järgnevalt Eesti Jalgpalli Liidu pöördumine:

Eesti Jalgpalli Liit (EJL) on viimase aasta jooksul mitme avaliku kampaania ja annetusega Ukrainat toetanud ja teeb seda ka edaspidi.

Oleme toetanud Ukrainat rohkem kui 50 000 euro eest ostetud ligi 13 tonni toiduabiga ning erinevate avalike teavituskampaaniatega ning jätkame mõlema tegevusega. Ukraina toetamine tähendab iseenesest mõistetavalt, et oleme vastu Venemaa sõjale Ukrainas, oleme mõistnud ja mõistame selle hukka.

Loodame kogu südamest, et sõda lõpeb Ukraina jaoks kogu oma territooriumi üle kontrolli taastamisega ja nii kiiresti kui võimalik, ka seepärast, et nende jalgpallikogukond saaks oma tegemistega jätkata, kuid mõistame, et see võib paraku võtta aega.

Elame äärmiselt pingelisel ajal, kus tuleb väga hoolikalt mõelda, milline tegevus millist signaali võib saata. Näiteks möödunud aasta aprillis oli FIFA kongressil hääletus vene, araabia ja portugali keele lisamiseks FIFA ametlike keelte hulka. EJL oli üks neljast alaliidust, kes hääletas selle vastu. Meil pole midagi ühegi keele vastu, kuid andsime oma vastuhäälega märku, et vene keele lisamiseks pole Ukraina ründamist ja seal valitsevat katastroofilist olukorda arvestades sobiv aeg.

Samamoodi on Eesti endiste ja praeguste koondislaste ja Venemaa koondise peatreeneri osalusel toimunud õhtusöögi ja ühispildiga. See oli viga, mille eest kolm praegust koondislast palusid avalikult vabandust.

Oluline on püsida Eestis ühtsena ja seda eriti olukorras, kus tegelikult on inimesed sama asja eest väljas: Eesti eest, Ukraina toetamise poolt ja Venemaa agressiooni vastu.

Eelmise aasta 6. juulil kohtus EJLi delegatsiooni oma kontoris Ukraina parlamendi liikme, Ukraina-Eesti sõprusrühma juhi Arseni Puškarenkoga. Kohtumisel avaldasime Ukrainale toetust ja arutasime võimalusi abistada Ukraina Žõtomõri oblasti jalgpalli.

EJL annab oma panuse ka Eesti riigikaitsesse. Nimelt lisas Eesti kaitsevägi mullu EJL-i riigikaitsjaid toetavate tööandjate nimekirja, tunnustades sellega EJL-i tegevust kaitseväe õppustel osalevate töötajate toetamisel.

Vaata valikut EJL-i ja Eesti jalgpallikogukonnatoetusest Ukrainale.