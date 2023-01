Levadia president: mul hakkas Karpini-fotot nähes valus, ta on agressorriigi esindaja

"Kui nägin fotot, millel olevaid inimesi tunnen, hakkas mul valus. Sellel fotol naeratavad kõik Valeri Karpini seltskonnas istujad rõõmsalt! Olen täiesti kindel, et see on praegusel hetkel vastuvõetamatu. Venemaa on agressorriik, mis hävitab Ukraina linnu, hävitab Ukraina rahvast. See on terroristlik riik. Praegu seostub Karpin mulle agressoriga, sest ta on riigi koondise peatreener," kommenteeris Levada palju kõneainet tekitanud fotot. Levada täispikka avaldust saab lugeda portaalist Soccernet.ee.

Samuti ütles Levada, et ta vestleb eraldi õhtusöögil olnud Levadia liikmetega, kelleks olid endised Eesti koondislased Sergei Pareiko, Dmitri Kruglov ja Artur Kotenko. Pareiko täpsustas Delfi Spordile, et lahkus Levadiast enne jõule, kuid ei soovinud õhtusöögist rääkida. "Ei taha. Sellest on nii palju räägitud. Mul pole midagi lisada." Kotenko ega Kruglov ei soovinud pildiskandaali kommenteerida.

Õhtusöögil osalesid ka Eesti koondise kõigi aegade parim väravakütt Andres Oper, koondise kapten Konstantin Vassiljev ja ründaja Sergei Zenjov. Kolmik edastas kolmapäeval Eesti Jalgpalli Liidu pressiteate vahendusel avaliku vabanduse. Oper andis reedel Delfile ja Eesti Päevalehele täiendavaid kommentaare.

"Minu veendumused ja arusaamad on kindlad ja olen igas olukorras Eestile lojaalne. Õhtusöögil osalemine ei mõjutanud mitte kuidagi minu hoiakuid. Kordan, et see olukord ei olnud sobiv, kuid samas ei saa mõelda, et ühele pildile sattunud inimesed jagavad samu hoiakuid. Ikka tehakse ühiseid pilte ja kahjuks ei mõelnud ma tol hetkel, milliseks tagajärjed kujuneda võivad," ütles Oper, kes ei teadnud, et teda õhtusöögile kutsunud Andrei Stepanov pildi kuhugi üles riputab.