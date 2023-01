Vassiljev: tõime pildi avalikkuse ette valel ajal

"Me oma ametliku avalduse selle kohta tegime ja mis peale seda kõik teised arvamused tulid, need on nende oma arvamused, me ei saa seda keelata. Mul rohkem pole midagi lisada," ütles Konstantin Vassiljev intervjuus Delfi Spordile.

Vassiljev lisab, et pildi avalikkuse ette toomine ei olnud sobilik.

"See pildilugu, selle eest me juba vabandust palusime ja tegime avalduse. Inimeste emotsioonid läksid natuke üle mulle tundub. Me saime aru, et pildi avalikkuse ette toomine oli valel ajal ja see ei olnud sobilik," ütles Vassiljev.

Eesti jalgpallikoondise kapteni sõnul proovib ta poliitikast eemale hoida ja pigem ikka jalgpalliga tegeleda. "Meil on demokraatlik riik ja kõik võivad öelda, mida nad arvavad selle kohta. Me proovime ikka tegeleda jalgpalliga," sõnas Vassiljev.

Intervjuu lõpus kommenteerib Vassiljev, et sõda on täielik hullumeelsus ja see tuleb peatada.

"Olen valmis ütlema seda, et see mis toimub on täielik hullumeelsus ja see tuleb peatada. Minust kahjuks see ei sõltu ja need, kellest sõltub, nemad peavad tegutsema. Me ütlesime, et sõda ei ole normaalne. See, mis toimub, on halb," lisas Vassiljev.