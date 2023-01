Koondislased Vassiljev, Zenjov ja Oper esinesid foto tõttu vabandusega

Enne aastavahetust avaldas endine koondislane ja praegu jalgpalliagendina tegutsev Andrei Stepanov oma sotsiaalmeedias foto, millel istuvad Venemaa koondise peatreeneri Valeri Karpiniga ühise laua taga nii Stepanov ise, praegused koondislased Konstantin Vassiljev ja Sergei Zenjov, koondise treener Andres Oper kui varem Eestit esindanud Artur Kotenko, Sergei Pareiko, Igor Morozov, Jevgeni Novikov ja Aleksandr Dmitrijev.

"Meil on kahju tekkinud olukorra pärast ja vabandame kõikide ees, kellele tundeid meie õhtusöök ning sellest foto avaldamine sotsiaalmeedias riivas," teatasid Vassiljev, Zenjov ja Oper ühiselt.

"Meie vestlus käis vaid jalgpalli ümber, me ei rääkinud poliitikast ega sõjast. Meie seisukoht sõja osas on olnud alati üks ja seesama – sellele ei ole õigustust. Oleme jalgpalliväljakul ja väljaspool seda olnud alati Eesti eest väljas ja teeme seda ka edaspidi."

Sportlaste ühisfoto on hukka mõistnud ka Eesti jalgpallifänne koondav ühendus MTÜ Jalgpallihaigla. Eesti Jalgpalli Liidu president Aivar Pohlak on toonud välja, et õigus tunda teistmoodi mõtlevaid inimesi ja nendega kohtuda kuulub inimõiguste hulka.