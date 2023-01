Järvela pildiskandaalist: see on probleem tervele Eesti jalgpallile

Aastavahetuse eel avaldas endine koondislane ja praegu jalgpalliagendina tegutsev Andrei Stepanov oma sotsiaalmeedias foto, millel istuvad Venemaa koondise peatreeneri Valeri Karpiniga ühise laua taga nii Stepanov ise, praegused koondislased Konstantin Vassiljev ja Sergei Zenjov, koondise treener Andres Oper ja veel mitmed varem Eestit esindanud jalgpallurid.

Pilt on sotsiaalmeedias ja internetiportaalides pälvinud laialdast vastukaja ja paljude, teiste seas Kultuuriminister Piret Hartmani arvates ei ole Venemaa koondie peatreeneriga koosistumine ja sellest pildi levitamine praegusel ajal, Venemaa Ukraina vastase agressiooni valguses Eesti koondise jalgpalluritele sobilik.

Kolmapäeva pärastlõunal tegid Konstantin Vassiljev, Andres Oper ja Sergei Zenjov jalgpalliliidu vahendusel ühisavalduse, milles väljendati kahjutunnet tekkinud olukorra pärast ja vabandati kõigi ees, keda õhtusöök ja sellest foto avaldamine sotsiaalmeedias riivas. Avalduses öeldi, et Karpiniga räägiti vaid jalgpallist ja et mitte poliitikast ja sõjast. "Meie seisukoht sõja osas on olnud alati üks ja seesama – sellele ei ole õigustust. Oleme jalgpalliväljakul ja väljaspool seda olnud alati Eesti eest väljas ja teeme seda ka edaspidi," kinnitavad Portugalis treeninglaagris viibivad Vassiljev, Zenjov ja Oper oma avalduses.

"Ei paista ühestki otsast, et sellega oleks kõik läbi saanud. Või et oleks pinged maandatud või tekkinud küsimused vastatud," ütles Soccernet.ee ajakirjanik Järvela Vikerraadios. "Mitte midagi sellest ju ei pea paika. Ka eilsed avaldused tekitasid mõnes mõttes isegi küsimusi juurde."

"Praeguseks väga tuliseks läinud olukord oleks suuresti võinud jääda olemata, kui sellele fotole oleksid kohe järgnenud asjaosalistelt õiged reaktsioonid."

"Loll olukord on see kindlasti. Kõigi eelduste kohaselt ja teadaoleva info põhjal Eesti tegevkoondislased Konstantin Vassiljev ja Sergei Zenjov ning abitreener Andres Oper seda sündmust niimoodi ei planeerinud. Ehk selle foto, mis on ringlema läinud, selle postitas Andrei Stepanov, kes oli tolle koosviibimise kokkukutsuja," rääkis Järvela. "Tema ja Jevgeni Novikov, kes on teine endine Eesti koondislane, töötavad jalgpalliagentidena ja neil on ühine ettevõte, mille peamine ärisuund on Venemaa. Kahtlemata Stepanovi ja Novikovi jaoks on äriliselt vägagi kasulik näidata end samas lauas istumas Venemaa jalgpallikoondise peatreeneriga, sest see tähendab, et Venemaa jalgpalliturul, kus ajad on arusaadavalt keerulised, on neil nüüd võimalik endale kliente leida. Ma arvan, et see on põhjus, miks Stepanov selle pildi postitas ja miks ta pole seda ka endiselt sotsiaalmeediast maha võtnud."

"Praeguseks väga tuliseks läinud olukord oleks suuresti võinud jääda olemata, kui sellele fotole oleksid kohe järgnenud asjaosalistelt õiged reaktsioonid. Aga need ei järgnenud kohe, neid tuli oodata pikalt," jätkas Järvela. "Ja kui nad eile tulid, olid nad mitmeti mõistetavad ning vähe veenvad. Tegelikult jäi ju ka sellest kommentaarist, mille Vassiljev andis eile ERR-ile, pigem kumama mõte, et kahju, et vahele jäime, edaspidi ei tasuks niimoodi teha."

"Venemaa jalgpallikoondise peatreeneri positsioon Venemaal on selgelt ikkagi poliitiline ametikoht ka. Selle kohta, kuidas Venemaal suuremaid spordiüksusi, mille hulka jalgpallikoondis kuulub, kasutatakse ära riikliku propaganda huvides, on juba mitukümmend aastat tõendusmaterjali olemas.

Mulle tundub, et asjaosalised ei saa aru, et tegemist ei ole jalgpallilise küsimuse või poliitilise küsimusega, vaid tegemist on eksistentsiaalse küsimusega, sest see puudutab väärtusi. Ja need teatavasti on ju kõige alus."

" Spordiametnikud on need, kes peavad seisma selle eest, et spordis kehtiks õige, pädev, asjakohane väärtusruum. Eesti jalgpalliliit ju praeguse hetkeni ei leia, et see juhtum kuidagi neid puudutaks."

Järvela ütles, et talle teadaolevalt tuli osadele üllatusena, et Karpin kokkusaamisel osales. Järvela nentis, et see, kuidas keegi oma sõprade või tuttavatega suhtleb, pole praegu küsimus. "Probleem on see, et avalikkuses on tekkinud väga tugev resonants kogu selle juhtumi ja valede reaktsioonide tõttu," põhjendas ta. "Kui sai räägitud pildil olnud sportlaste reaktsioonidest, siis eraldi teema on spordiametnike oma. Minu meelest sportlastel väärtusküsimustes eksimusi on varem ette tulnud ja tuleb ka edaspidi, see on täiesti paratamatu. Aga spordiametnike üks olulisemaid funktsioone ongi säärastes olukordades ja sääraste olukordade ilmnedes pakkuda sportlastele tuge. Spordiametnikud on need, kes peavad seisma selle eest, et spordis kehtiks õige, pädev, asjakohane väärtusruum. Eesti jalgpalliliit ju praeguse hetkeni ei leia, et see juhtum kuidagi neid puudutaks."

Eesti Jalgpalli Liidu president Aivar Pohlak kommenteeris pildiskandaali Delfile sedasi: "Inimeste tasandil on meie kohus lisaks kaastundele ning kannatavate abistamisele mõelda ka sellele, et mitte kaotada olulisi inimõigusi, mille hulka kuulub ka õigus tunda teistmoodi mõtlevaid inimesi ja õigus kohtuda nendega. Inimestevahelise suhtlemise, sõpruse ning armastuse püsimine olude kiuste on vältimatuks eelduseks, et maailm võiks pöörduda tagasi normaalsusesse."

Pohlaku mõtteavaldus võttis Järvela esmalt ohkama. "Ei saa ju teisele inimesele öelda, mida ta mõelda tohib või tahab, aga ma leian, et jalgpalliliidu presidendil oma ametikohast tulenevalt oleks tol hetkel tulnud väga selgelt asuda väärtuspõhisele positsioonile ja teha selgeks, kus seisab Eesti jalgpalliliit," arvas Järvela. "Ma tahaks loota, et Eesti jalgpalliliit seisab mitte ainult selle kaheti mõistetava lause taga, et nad on sõja vastu, vaid et nad on väga selgelt Venemaa agressiooni vastu, leiavad, et Putin on sõjakurjategija ja kõik muu, mis sinna juurde käib. Aga seda positsiooni ju Eesti jalgpalliliit pole võtnud."

"See on probleem tervele Eesti jalgpallile, kõik see, mis on sellele fotole järgnenud. Ka reaktsioonid erinevatelt Eesti jalgpallielus osalevatelt inimestelt. See on tekitanud Eesti jalgpallis tugeva resonantsi, olulisi ebakõlasid," arutles Järvela. "Tuues näiteks ka puhtsportliku tasandi, siis palju õnne – irooniliselt – kõigile neile, kes peavad selle probleemi olemuse lahti selgitama Eesti koondise peatreenerile Thomas Häberlile, kes on šveitslane. Ta on küll väga intelligentne, aga kõigi nende allhoovuste tunnetamine on tema jaoks ilmselt keeruline. Samas on see tema jaoks oluline, sest meeskonna toimima panekuks on tal vaja selgelt aru saada inimestevahelise keemia toimimisest erinevates olukordades."

"Eesti jalgpalliskeenel teatud fännirühmitused omavad väga olulist rolli ning ka nemad on reageerinud väga valuliselt. Ma arvan, et kokkuvõttev järeldus on, et tegemist pole ainult nende mängijate probleemiga, vaid see probleem on saanud terve Eesti jalgpalli omaks," lisas Järvela. "Jalgpall on ennast aastate jooksul ja täiesti põhjendatult saanud esile tõsta kui edukas integratsiooniprojekt, nüüd tekivad paratamatult küsimused ka selles osas. Kõik need ebameeldivad asjaolud on ju maas laokil, neile tuleb nüüd otsa vaadata ja nendega tegelema hakata. Praeguses olukorras on see ennekõike Eesti jalgpalliliidu ülesanne. Aga kas jalgpalliliit soovib, tahab ja oskab seda teha, on omaette küsimus."