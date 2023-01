Mart Meeru: võib rahul olla, et ükski kontrollpunkt ei jäänud leidmata

2023. aastal ühte masinasse istunud Rally Raid Estonia võistlejad tegid korraliku esituse, kui said oma debüüdil neljarattalise masinaga T4 bagide klassis 11. koha. Kokku läbiti kahe nädala jooksul üle 8000 kilomeetri.

Viimase päeva pikkus oli kokku 417 kilomeetrit, katset oli sellest 136 kilomeetrit. Triisa ja Meeru said katselt 12. koha, T4 klassi üldarvestuses oli nende koht 11. Mehed olid peale finišit esmalt üsna sõnatud.

"Ei oskagi kohe midagi öelda, siin me nüüd oleme," alustas Meeru. "Tõesti, oli õnne, oli ebaõnne, oli päikest ja vihma, oli kive ja düüne, 14 päeva õiget kõrberallit, väga äge," lisas Triisa.

"Raske on siia midagi lisada hetkel. See tunne, olla Dakari finišis on tuttav, aga ikkagi eriline. Täna oli täitsa keeruline päev, mõne kontrollpunktiga oli pisut tegemist, aga kahepeale navigeerisime ära. Tegime terve ralli nii, et ükski kontrollpunkt ei jäänud leidmata. Sellega saab väga rahul olla," võttis Meeru nii päeva kui ralli kokku.