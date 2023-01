Kalev/Cramo sai eurosarja vahegrupiturniiril teise kaotuse

Kalev/Cramo alustas mängu paremini, asudes juhtima 12:5, aga avaveerandi võitis ikkagi kodumeeskond. Esimese poolaja lõpul tegi Den Bosch 16:3 spurdi ja läks poolajaks juba 13 silmaga peale (45:32).

Kolmandal veerandil hoidis Den Bosch enamat kui kümnepunktist edu, aga viimase veerandi alguses tuli Kalev/Cramo mängu tagasi, vähendades vahe ühele punktile (66:65, 68:67). Sealtpeale hakkas aga taas mäng edenema kodumeeskonnal, kes võitis lõpuks üpris kindlalt.

Kalev/Cramo tabas paremini kahepunktiviskeid (58,1% vs 40,7%), aga Den Bosch tabas paremini kaugemalt (55,6% vs 30,0%) ja vabaviskejoonelt (82,6% vs 56,3%). Ka lauavõitluses jäi Hollandi klubi peale 36:29.

Oleksandr Kovliar oli 18 punktiga Kalev/Cramo resultatiivseim, Artur Konontšuk ja Hugo Toom lisasid kumbki 15 silma. Üleplatsimeheks osutus aga võitjate Kobe Webster, kes tabas seitsmest kaugviskest kuus ja kogus 29 punkti.

Kalev/Cramol on nüüd K-vahegrupis kaks kaotust, sest esimeses mängus jäädi võõrsil alla Türgi klubile Gaziantepile 62:77. Gaziantep jätkab kahe võiduga, Saksamaa klubil Crailsheimi Merlinsil on kirjas üks võit, Den Boschil üks võit ja kaks kaotust.

Edasi veerandfinaali pääsevad kaks paremat. Pärast kahte mängu Eesti-Läti liigas kohtub Kalev/Cramo kolmapäeval, 18. jaanuaril kodus Crailsheimiga.