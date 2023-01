Kalev/Cramo sai eurosarjas tähtsa võidu

Cramo võitis avaveerandi 22:16. Teise veerandaja keskel sai Cramo mitmeid korve järjest ja vahe kasvas 11-punktile. Cramo 41:30 eduseisul mindi poolajapausile.

Ka teine poolaeg jätkus Cramo taktikepi järgi ning võideti ka kolmas veerandaeg 20:15. Viimasele veerandajale läks Cramo vastu 61:45 eduseisus. Viimasel veerandajal Saksamaa klubi imet korda ei saatnud ja Cramo võitis kohtumise 90:78.

"Saime natuke enesekindlust tagasi. Esimesel poolajal näitasime, et oleme kodus kõigile rasked vastased. Nad on hea meeskond, pika pingiga, korralikud tagamängijad. Saime kaitsega mängu enda kontrolli alla, see on kõige tähtsam," ütles Kalev/Cramo peatreener Heiko Rannula.

Cramo parimana viskas Artur Konontšuk 20 punkti, võttis seitse lauapalli ja andis kolm resultatiivset söötu. Oleksandr Kovliar ja Wesley Van Beck toetasid mõlemad 17 silmaga. Vastaste parimana viskas Edon Maxhuni 14 punkti.

Cramo on K-grupis saanud kaks kaotust ja ühe võidu. Varasemalt jäädi 62:77 alla Türgi klubile Gaziantepile ja Hollandi klubile Den Boschile kaotati tulemusega 72:86. Äsja võidetud Crailsheimist mindi alagrupis mööda ja tõusti kolmandaks. Samuti ühe võidu saanud Crailsheim paikneb tabelis viimasel ehk neljandal kohal. Alagruppi juhib Gaziantep, kes on võitnud kõik kolm kohtumist. Teisel kohal oleval Den Boschil on samuti üks võit.