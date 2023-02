Kalev/Cramo sai eurosarjas tähtsa võidu ning säilitas edasipääsu lootused

Cramo alustas mängu hästi ning võitis esimese veerandaja 21:13. Teisel veerandajal hakkas Cramo edu vähenema, kuid veerandaja keskpaigaks saadi jälle üheksa punktine edu sisse. Crailsheim suutis siiski kaotusseisust välja tulla ja omakorda juhtima minna. Poolajale mindi Crailsheimi 41:39 juhtimisel.

Teist poolaega alustas Cramo hästi ja peagi juhiti kuue punktiga 49:43 Crailsheimi vastu. Seejärel ei teinud kumbki meeskond mitu minutit järjest skoori. Cramo kahjuks suutis Saksamaa klubi kolm minutit enne kolmanda veerandaja lõppu seisu 51:51 viigistada. Edasi läks mäng punkt-punktis, kuid viimasele veerandajale läks Cramo vastu siiski 57:58 kaotusseisus.

Cramo alustas viimast veerandaega tabava kolmepunktiviskega. Neli minutit enne normaalaja lõppu kasvas Cramo edu üheksale punktile, kui Martin Dorbek tegi hea vaheltlõike ja tõi kiirrünnakust kaks punkti juurde. Cramo edu kasvas korraks juba 13 punkti peale, kuid Crailsheim kogus end ning minut ja 21 sekundit enne lõppu jõuti kuue punkti kaugusele. Edon Maxhuni tabav kolmepunktivise vähendas Cramo edu kolmele punktile.

Siiski suutis Cramo oma eduseisu hoida ning Saksamaa klubist saadi 79:76 jagu.

Cramo poolelt särasid Wesley van Beck ja Martins Meiers, kes tõid vastavalt 26 ja 15 punkti. Lisaks võtsid nii Beck kui Meiers mõlemad üheksa lauapalli. Crailsheimi poolelt oli resultatiivseim Jaren Lewis, kes viskas 27 punkti ja võttis 12 lauapalli.

Cramo peab veerandfinaali edasipääsuks alistama järgmises kohtumises Hollandi klubi Den Boschi.