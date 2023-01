NBA: Sabonise hooaja neljas kolmikduubel aitas Sacramento Kingsi võidule

Kingsi poolel tegi leedulane Domantas Sabonis kolmikduubli, saades kirja 19 punkti, 15 lauapalli ja 16 resultatiivset söötu. Sabonise jaoks oli tegu neljanda kolmikduubliga sel hooajal. Leedulane on esimene Kingsi mängija, kes suutnud visata vähemalt 15 punkti, võtta 15 lauapalli ja anda 15 resultatiivset söötu pärast Oscar Robertsoni 1965. aastal.

Kingsi eest viskas kõige rohkem punkte Harrison Barnes, kes sai kirja 27 silma.

Kings hoiab läänekonverentsis neljandat kohta, olles 41 kohtumisest võitnud 23. Rockets on samas konverentsis viimasel 15. positsioonil.

Big night from Domantas Sabonis in the Kings W.



