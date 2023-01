FIA külmutab hukkunud Ken Blocki mälestuseks tema numbri

Arvestades meie suure sõbra Ken Blocki tohutut panust mootorisporti ja asjaolu, et inimesed üle maailma pidasid temast väga lugu, siis on täiesti asjakohane, et tema number "43" eemaldatakse 2023. aastal MM-sarjast," kommenteeris FIA president Mohammed Bel Sulayem.

"Kuigi see on väike žest, siis lodoame, et see lohutab sel ajal tema perekonda ja sõpru. Ken oli tõeline legend ja mälestus tõelisest legendist elab meiega igavesti."

WRC promotsioonifirma turundusjuht Jona Siebel lisas: "Ei saa alahinnata Keni mõju rallile, viies meie spordiala täiesti uue publikuni. Keni jaoks oli fännide kaasamine ülimalt tähtis ja see muutis ta WRC sarjas armastatud tegelaseks."

Blocki loodud meeskond Hoonigan Racing kinnitas, et mees suri esmaspäeval mootorsaaniõnnetuses. "Ken oli visionäär, teerajaja ja ikoon. Aga eelkõige oli ta isa ja abikaasa. Teda jäädakse väga igatsema," seisis Hooningan Racingu avalduses.

2007. aastal tegi ta debüüdi autoralli MM-sarjas, alustades Subaruga, kuid sõitis 2010. aastast Fordiga, seejuures 2014. aastal osales ta M-Spordi ridades Hispaania rallil. Autoralli MM-sarjas tegi ta enda parima tulemuse 2013. aastal, kui oli Mehhikos seitsmes.