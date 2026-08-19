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Ukraina palub FIA-l venelaste osalemise otsus üle vaadata

Autosport
Nikita Mazepin
Nikita Mazepin Autor/allikas: SCANPIX/Hasan Bratic/SIPA
Autosport

Rahvusvaheline autoliit (FIA) tühistas eelmisel nädalal keelu, mis lubas Venemaa ja Valgevene võistlejatel taas võistelda oma riigi lipu all ja hümni saatel. Ukraina kutsub üles organisatsiooni aga otsust uuesti üle vaatama.

BBC teatel saatis Ukraina noorsoo- ja spordiminister Matvi Bidnõi FIA presidendile Mohammed Ben Sulayemile kirja, milles palus organisatsioonil piirangute tühistamise otsus üle vaadata.

FIA pressiesindaja ütles teisipäeval, et nõudeid Venemaa ja Valgevene sõitjatele, meeskondadele ja ametnikele on ajakohastatud pärast FIA maailma autospordinõukogu hääletust.

"See samm järgneb ROK-i 7. juuli teadaandele ja sarnastele muudatustele, mida on teinud teised rahvusvahelised spordialaliidud," sõnas pressiesindaja.

"FIA säilitab keelu korraldada üritusi ja võistlusi Venemaal ja Valgevenes. FIA jätkab olukorra tähelepanelikku jälgimist Ukrainas ja jätab endale õiguse oma seisukohta tulevikus muuta."

Viimane Venemaa sõitja Vormel-1 sarjas oli Nikita Mazepin, kelle lepingu USA-le kuuluva Haasi meeskonnaga lõpetati 2022. aastal. Sellest ajast peale on ta võistelnud Lähis-Idas neutraalse lipu all.

FIA, mis haldab Vormel-1, F2, F3, Vormel-E ja autoralli maailmameistrivõistlusi ning muid rahvusvahelisi sarju, sai ROK-ilt täieliku tunnustuse 2013. aastal.

Venemaa autoliidu (RAF) president Boriss Rotenberg nimetas FIA otsuse avaldamise päeva oluliseks päevaks Venemaa autospordile.

"Sport ja kultuur peaksid olema poliitikast väljaspool – just need ühendavad rahvaid. Õiglus on võidutsenud. Oleme tänulikud FIA-le konstruktiivse dialoogi eest ja oleme valmis ühiselt lahendama kõik pakilised küsimused," ütles ta. 

Toimetaja: Lisette Holst

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