Selgusid Kontaveidi ja Kanepi esimesed vastased Adelaide'i turniiril

Kuuenda asetusega Kontaveidi avaringi vastaseks on hiinlanna Qinwen Zheng, kellega ta varasemalt kohtunud ei ole. 20-aastane Zheng alustas eelmist hooaega 126. kohalt ja tõusis aasta lõpuks 28. kohale. Edu korral kohtub Kontaveit teises ringis kas kvalifikatsioonist tuleva mängija või kahekordse slämmivõitja Viktoria Azarenkaga (WTA 26.).

Kanepi läheb esimeses ringis vastamisi valgevenelanna Aliaksandra Sasnovitšiga (WTA 30.). Kanepi ja Sasnovitš on varasemalt kohtunud korra, kui 2015. aastal võttis valgevenelanna liivaväljakul 6:3, 5:7, 6:2 võidu. Teises ringis võib Kanepi kohtuda kas tšehhitari Marketa Vondrousova (WTA 92.) või kaheksanda asetusega venelanna Jekaterina Aleksandrovaga (WTA 19.).

Kõrgeima asetusega Ons Jabeur (WTA 2.) ja teise asetusega Arina Sabalenka (WTA 5.) on esimeses ringis vabad. Kolmanda asetusega Darja Kasatkina (WTA 8.) mängib avaringis kvalifikatsiooni läbinud mängijaga ning neljanda paigutuse saanud Veronika Kudermetova (WTA 9.) võtab mõõtu Amanda Anisimovaga (WTA 23.). Viienda asetusega Danielle Collins (WTA 14.) kohtub suvel Wimbledoni võitnud Jelena Rõbakinaga (WTA 21.) ning seitsmenda asetusega lätlanna Jelena Ostapenko peab avaringis jagu saama tšehhitar Karolina Pliskovast (WTA 31.).

Main draw in Adelaide 1 (WTA 500), where Ons Jabeur and Aryna Sabalenka lead a stacked field.



1Rs:



Rybakina-Collins

Zheng Qinwen- Kontaveit

Ostapenko-Pliskova

Muguruza-Andreescu

Anisimova-Kudermetova

Alexandrova-Vondrousova

Kanepi-Sasnovich

Zhang Shuai-Samsonova pic.twitter.com/pkDSQtou1G