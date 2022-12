Tartu Bigbank krooniti Aadu Luukase karika võitjaks

Tartu ei andnud avageimis vastastele sõnaõigust ja asus kiirelt 10:2 juhtima ning geim kuulus ülikindlalt Tartule tulemusega 25:11, vahendab Volley.ee.

Teises geimis tulid mõlemal klubil platsile algkoosseisud. Selver/Taltech oli avageimi ehmatusest üle saanud ja Oliver Orav viis oma meeskonna ette 9:6. Edasi kulges mäng tasavägiselt, geimi keskel oli minimaalne (17:16) edu TalTechil, mis õige pea kärises 19:16-le ja Tartu peatreener Alar Rikberg kasutas mõtlemisaega.

Viigini jõudis Bigbank seisul 22:22, nüüd oli TalTechi kord mõtlemisaega kasutada. Geimpalle oli kasutada mõlemal, lõpuks võitis tasavägise geimi Tartu 29:27.

Kolmas geim algas samuti võrdsete võitlusena, kuni Tartu sai järjekordse blokipunkti järel kätte 12:8 edu. Geimi keskel kärises vahe 15:9-le ja tundus, et seda edu tartlased enam ei loovuta. Siiski võitlesid Andres Toobali hoolealused end veel kahe punkti kaugusele (18:16) ja Šmidli rünnakueksimuse järel oli vahe vaid punkt – 20:19.

Paraku viigini enam ei jõutud ja kolmanda geimi võitis Tartu 25:22 ning mängu seega 3:0. Tartu edukaimana tõi Matej Šmidl 20 punkti (+14), Selveri resultatiivseim oli Oliver Orav 14 punktiga (+7).

Tartu mängis neljapäeval Portugalis eurosarja mängu ja jõudis Tartusse alles laupäeva varahommikul. "Sellises olukorras pole mitte midagi teha. Sellega tuleb arvestada, kuidagi see oma peast välja saada ning tuleb hästi kasutada magamise ja mängu vahele jäänud tunde. Täna me trenni ei teinudki. Mängu saime väga hästi käima ja see, et eile jäime kahest lennust maha, andis meestele lisavungi," rääkis Tartu nurgaründaja Timo Lõhmus.

Tartu tuli teist aastat järjest ja kokku viiendat korda karikavõistluste võitjaks.

