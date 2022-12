TalTech/Tradehouse võitis viienda karikakulla

Tänavu kodust hooaega valitsev TalTechi naiskond pani oma paremuse maksma üsna veenvalt, võttes 3:0 võidu ja loovutades geimides vastavalt 15, 10 ja 17 punkti, vahendab Volley.ee.

Mängu alustas paremini Tallinna klubi, minnes 9:4 ette, ent Viljandi jõudis Kelly Metsamärdi vedamisel kahe punkti kaugusele (9:7). Uuesti kasvatas TalTech vahe suuremaks, olles geimi keskel ees 16:11 ja seejärel juba 18:12. Avageim läks kindlalt pealinna naiskonnale tulemusega 25:14.

Teine geim algas sarnaselt esimesele, Mõrra serviäss viis TalTechi 7:3 juhtima ja Viljandi tehnilise praagi järel oli vahe juba 16:6. Sealt edasi ei suutnud Viljandi kuidagi punkte saada ning TalTechi edu suurenes 21:6-ni.

Kolmaski vaatus kulges pealinna klubi taktikepi all, kui TalTech haaras 11:5 edu. Metsamärdi rünnakud tõid Viljandile veidi leevendust (12:7), ent mängu ei tulnud pööret selleski geimis ja TalTech võttis kindla 25:17 võidu.

"Rääkisime väga palju. Lääne rünnakud, kõik. Keskmisele üldse ei keskendu. Kuna me teadsime, et nad ei saa palju tõsteid ja ei löö. Siis keskendusimegi äärtesse ja tuligi välja niimoodi," ütles TalTechi temporündaja Johanna Sova. "Mõned üksikud momendid välja arvata võib-olla, kui mingi tsoon pidi olema kinni ja sinna ikkagi löödi. Aga üldjoontes saime hakkama," lisas TalTechi juhendaja Janis Sirelpuu.

"Me tegelikult ikkagi väga väärisime seda võitu siia finaali jõuda, ma arvan. Täna mängis TalTech niivõrd hästi ja niivõrd kindlalt, et neid asju, mis me plaanisime ise teha, ega me väga teha ei saanud," sõnas Viljandi peatreener Margit Keerutaja-Must.

Võitjate edukaim oli 14 punktiga (+8) Milja Raitis, Johanna Sova ja Maren Mõrd toetasid vastavalt 12 (+12) ja 11 (+9) punktiga. Viljandi resultatiivseim oli Renate Pikk 11 punktiga (+8).

Eesti karikavõidu pälvis TalTechi naiskond viimase üheksa aasta jooksul viiendat korda.

