Petrõkina: ma isegi ei saa praegu aru, et olen Eesti meister

Petrõkina oli lühikavas kindlalt parim, teenides kohtunikelt 70,07 punkti. Vabakavas oli ta taas selgelt parim, saades 141,76 punkti. Petrõkina kogus kahe kava kokkuvõttes 211,83 punkti, teenides esimest korda üle 200 punkti. Ühtlasi on tema võidutulemus kõigi aegade kõrgeim punktisumma, mis naiste üksiksõidus Eesti meistrivõistlustel teenitud.

"Tegelikult mul on nii palju emotsioone, et ma ei saa rääkida nendest, ma isegi ei saa praegu aru, et olen Eesti meister. Olen väga rahul, et üle sain oma kaks kava teha puhtalt. Pikka aega ma ei uisutanud, nüüd olen tagasi ja olen rahul," rõõmustas Petrõkina, kel jäi sisuliselt poolteist hooaega vahele.

Kas Eesti meistrivõistlustel esitatud kavad on hooaja parimad? "Trennis teen paremini," naeris Petrõkina. "Võiks veel paremini, on mõned kohad, millega tuleb veel trenni teha. Aga tegelikult olen väga rahul, sõitsin rahulikult, tundsin ennast väga hästi. Tundsin seda publikut, kes aplodeerisid ja karjusid."

Petrõkina on sel hooajal teinud head rahvusvahelised võistlused ja parandanud ka enda ISU rekordeid. Tänu millele uus tõus ja stabiilsus on tulnud? "Trennid, trennid," vastas Petrõkina. "Mind aitas väga minu treener, koreograaf ja muidugi pere. Ilma nendeta ma ei saaks mitte midagi. Peab tegema tööd, aga mitte niisama, peab mõtlema, mida sa teed."

2020. aasta märtsi alguses võistles Petrõkina Tallinnas juunioride MM-il, kus lühikava ebaõnnestus ja ta edasi ei pääsenud. Sealt edasi tuli tema jaoks järjest halbu asju peale. Mis juhtus ja kuidas ta sellest kõigest välja on tulnud? "Jälle ma ütlen, et pere ja treenerid, ilma nendeta ei saaks," alustas Petrõkina. "Ei tulnud välja MM-il. Arvasin, et midagi juhtus, aga rohkem oli see peas. Tean, et see on meie plats, peaareen, olen siin väga palju uisutanud… aga siis tulin sinna, vaatasin ja see oli nii valge valgus, väga palju inimesi. Ja natuke hakkasin närveerima. Siis tulid ka vigastused, aga ma nendest ei taha rääkida."

Tänu headele tulemustele Challengeri võistlustel on Petrõkina taganud koha kodusele EM-ile, kus teise eestlannana võistleb Eva-Lotta Kiibus. "Tahan näidata, et oskan niimoodi uisutada nagu eile ja täna," ütles Petrõkina. "Proovin. Töötan, tööta, töötan! Mõtlen selle peale ja siis vaatame."